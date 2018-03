Rusia 2018: Conoce las ciudades del mundial

SARANSK

La ciudad más pequeña del Mundial 2018

Te proponemos tres lugares que puedes recorrer a pie para llevarte el mejor recuerdo de la capital de Mordovia. Comenzamos en la calle Demokratícheskaya. Ahí está la Iglesia San Juan Bautista, una de las más antiguas, pues data del siglo XVII. A diez minutos de allí, caminando por la calle Kommunistícheskaya llegarás al Museo de Bellas Artes, cuya entrada cuesta US$5,25. Por último, pasa la tarde en el parque Pushkin, que cuenta con un zoológico, juegos mecánicos, cafeterías y cine al aire libre.



EKATERIMBURGO

El misticismo de un antiguo pueblo minero

Empieza tu visita en el monumento que representa la frontera entre Europa y Asia en el kilómetro 17 de la carretera transiberiana. Luego, ve al centro histórico y encuentra la línea roja que ha sido pintada en el suelo. Esta te guiará por los 30 atractivos principales de la ciudad. Desde el edificio más antiguo hasta los museos más curiosos (hay más de 50). No olvides ingresar a la Catedral de la Sangre Derramada, construida en la zona exacta donde el último zar ruso fue asesinado junto a su familia.



SOCHI

La perla del verano

Se ubica a orillas del Mar Negro, frente a las costas de Turquía. Es el balneario más importante de Rusia debido a sus playas turquesas y escenarios con sol y nieve. Inicia tu aventura en el malecón central, que termina en el puerto Morskoi. A lo largo de sus dos kilómetros te toparás con restaurantes, tiendas y artistas urbanos. Después, ingresa al Parque Riviera y disfruta de sus juegos, del acuario de delfines y de sus 240 especies de árboles y arbustos. Sigue admirando la naturaleza en el Skypark del Parque Nacional y anímate a esquiar o escalar en las nevadas montañas del Cáucaso, a solo una hora en tren.

​

​LA COPA



Perú vs. Dinamarca

El partido será el 16 de junio a las 11 a.m. (hora en el Perú) en el estadio Mordovia Arena de Saransk.



Perú vs. Francia

Se realizará en el estadio Ekaterimburgo Arena. Está programado para el 21 de junio a las 10 a.m. (hora en el Perú).



Perú vs. Australia

El enfrentamiento se llevará a cabo el 26 de junio a las 9 a.m. (hora en el Perú). La cita es en el estadio Fisht de Sochi.



GUÍA DEL VIAJERO

¿Cómo llegar?

De Moscú a Saransk

El tren tarda 9 horas y los boletos van de US$16,16 hasta US$43,64.



De Saransk a Ekaterimburgo

El vuelo es de 5 horas. El pasaje cuesta US$148.



De Ekaterimburgo a Sochi

Los precios en avión van desde US$265. Llegarás a tu destino en tres horas y media.