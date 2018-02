San Valentín: 7 consejos para emprender un viaje en pareja

- / -

Tómenselo con calma.Si las discusiones empiezan desde la planificación, imaginen cómo será cuando en el viaje no puedan escapar el uno del otro. No se hagan líos por detalles pequeños, mantengan la mente abierta y conversen si algo no les cuadra. Van a viajar para disfrutar, no para pelear.(Foto: Shutterstock)