Semana Santa: consejos para acampar en la playa

Si ya tienes decidido pasar los feriados de Semana Santa frente al mar, aquí te decimos qué cosas no deben faltar en tu mochila y cómo debes instalar tu carpa para que solo llegues y disfrutes.



Antes de salir de casa:



-Consulta las condiciones climatológicas de la zona a donde desees ir.



-Si vas en carro propio, revisa que esté en perfecto estado para evitar contratiempos. Lleva llantas de repuesto y herramientas de auxilio mecánico.



- Arma una libreta con los números de los Bomberos, Policía Nacional del Perú y del establecimiento de salud más cercano de donde estarás.



-Alista un botiquín de primeros auxilios (debe contener cremas contra la insolación), una linterna y radio a pilas.



-Empaca en la mochila un protector solar con factor de protección de 30 a más, que deberá aplicarse 30 minutos antes de salir y luego, cada dos horas en todo el cuerpo.



-Lleva un sombrero de ala ancha, sobre todo si harás mucha caminata, y para proteger la vista, lentes de sol.



Durante el campamento:



-No te expongas durante las horas de mayor radiación solar, que son entre las 10:00 a.m. y 4:00 p.m., sobre todo si vas con niños.



-Por seguridad, no acampes en un área muy apartada de la multitud (tiendas, hoteles, etc.) ni muy escondida, y tampoco lleves grandes cantidades de dinero.



-Nunca abandones tus pertenencias. Toma turnos con los demás acompañantes para que siempre haya alguien custodiando los objetos.



-No ubiques la carpa en un área muy húmeda ya que cuando la marea suba podría llegar hasta ese punto, e instálala de tal manera que la corriente del aire choque uno de los lados, es decir, de manera perpendicular al viento.