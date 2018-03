Semana Santa: diez cosas que debes llevar para hacer trekking

En Semana Santa las caminatas son una buena opción para aprovechar los días y conocer los paisajes que esconde nuestro país. En todo el Perú hay cientos de caminos que pueden ser recorridos por personas sin mucha experiencia pero que prometen ser una experiencia inolvidable.



Una vez decidida la ruta que vas a tomar, llega el momento de armar la mochila. A veces es difícil encontrar lugares cercanos para comprar provisiones así que debes ser precavido y empacar todo lo necesario. Estas son algunas cosas básicas que no debes olvidar llevar.



1. Agua



Durante la caminata debes tomar bastante agua para rendir lo mejor posible y no sentirte mal por estar deshidratado. Con una botella no es suficiente pues no sabes si el clima será caluroso o cómo reaccionará tu cuerpo al ejercicio. La cantidad de agua no es algo que debas pensar en sacrificar si es que te hace falta espacio.



2. Abrigo



El clima es impredecible y un hermoso día soleado puede convertirse en uno lluvioso de un momento a otro. No olvides empacar una casaca delgada o una impermeable para protegerte del viento o de una posible llovizna pero sin exagerar con el peso pues serás tú quien la cargará todo el camino.

(Foto:Victor Villanueva/ PromPerú).

3. Botiquín



No puedes salir de casa sin un botiquín de primero auxilios en la mochila. Incluye cosas como alcohol, curitas, vendas, algodón, tijeras, gasas y esparadrapo. A este kit básico puedes aumentarle otras cosas que consideres necesarias.



4. Bloqueador y repelente



Protegerse del sol debe ser una prioridad durante tu caminata. No olvides empacar bloqueador con un factor de protección solar alto y un bálsamo labial para evitar los labios cuarteados. Mete en la mochila repelente, especialmente si haces rutas en lugares con mucha vegetación.



5. Gorro y lentes oscuros



Además del bloqueador, complementa tu protección con un gorro y lentes. Los lentes no solo te servirán para cubrir tus ojos del sol sino también para impedir que te fastidie el polvo.

6. Cuchilla



Siempre es útil tener una cuchilla pequeña dentro de la mochila si hay que abrir alguna bolsa, cortar alguna cuerda o usar en caso de un accidente.



7. Snacks



En toda caminata sea larga o corta es necesario llevar algo de comer. Es las rutas cortas, piensa en empacar cosas fáciles de cargar y ligeras pero que te den mucha energía como granola, barras energéticas, frutas, maní, etc. Recuerda que no debes llenarte mucho para evitar molestias posteriores.



8. Linterna



Es mucho más útil para caminatas largas pero nunca está de más tener una a la mano.



9. Toalla



Hay algunas rutas que pasan junto a cascadas o lagunas en las que está permitido bañarse. Otro uso para la toalla es para secarte el sudor si es que te fastidia mucho al caminar.



10. Bolsas plásticas



Son indispensables para guardar los restos de comida o la basura durante toda la caminata pues, como senderista, no debes dañar la naturaleza ni dejar rastros. También puedes usarlas para aislar la ropa mojada o sucia que tengas y meterla sin problemas en tu mochila.