Seychelles: descubre sus islas en una semana

¿Crees poder conocer lo mejor de Seychelles en una semana? Con una extensión de 455 km2, este grupo de 115 islas en el océano Índico, se encuentra dentro de los lugares más exóticos del planeta. Su capital, la ciudad de Victoria, está en Mahé, la isla principal y la más grande. Aquí, visita la playa Beau Vallon, la más popular por su mar tranquilo, ideal para practicar buceo entre sus arrecifes de coral.



A 40 kilómetros de Mahé puedes llegar a la isla Praslin en un ferri, trayecto que tardará una hora. Un lugar imprescindible en esta isla es el Valle de Mai, una reserva natural donde hay enormes palmeras, específicamente el coco de mer, una especie de fruto endémico de la isla y único en el mundo. Aquí también podrás cruzarte con el papagayo negro, el ave nacional.



Por último, una buena opción para hacer una excursión de un día, es llegar hasta la isla La Digue en ferri desde Praslin, conocida por la playa Anse Source D’Argent, donde podrás ver bloques de granito que parecen esculturas.



Guía del viajero

¿Cómo llegar?

Desde Lima hay vuelos con dos escalas con Latam y Ethiopian Airlines desde US$ 2.150.



¿Dónde alojarte?

El hotel Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa, en la isla de Mahé, tiene habitaciones desde US$ 540.



Documentos para peruanos

No se necesita visa para ingresar a Seychelles.