7 museos imperdibles para redescubrir Miraflores y Barranco

Miraflores y Barranco son dos paradas imperdibles si quieres hacer turismo en Lima. ¿Sabías que puedes dar un recorrido nocturno en un recinto hecho de adobe o que puedes apreciar la últimas fotografías oficiales de Lady Di? Estas son algunas de las actividades que no te puedes perder en los museos más populares de ambos distritos.



Tanto Miraflores como Barranco son sinónimo de bohemia, bonitos parques y excelentes vistas al mar. Pero en su oferta turística, también puedes agregarle una dosis de cultura visitando todo tipo de museos, los cuales se caracterizan por atesorar una parte importante de la historia del Perú.

Conoce más de los imperdibles museos de Miraflores y Barranco en la galería que acompaña esta nota.



Museos:



-MATE.Dirección: Av. Pedro de Osma 409, Barranco. Horario: De 10 a.m a 7 p.m. Entrada general: S/10.

-Museo de Sitio Huaca Pucllana. Aprecia un conjunto de plazas, patios y recintos hechos con adobe pertenecientes a la cultura Lima. Dirección: General Borgoño cuadra 8 s/n, Miraflores.Entrada general: desde S/12.

-Museo de Arte Contemporáneo. Dirección: Av. Grau 1511, Barranco. Horario: De 10 a.m a 6 p.m. Entrada: Adultos S/ 10, y niños, estudiantes y mayores de 60 años S/ 6.

-Museo Pedro de Osma. Dirección: Av. Pedro de Osma 421, Barranco. Horario: De 10 a.m a 4 p.m. Entrada general: S/10.

-LUM- Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social. Dirección: Avenida San Martin 151, Miraflores. Ingreso libre.

-Casa Museo Ricardo Palma. Dirección: Calle Belisario Suarez 189, Miraflores.Entrada general: S/ 6.

-Museo Andrés Avelino Cáceres. Dirección: Ramón Ribeyro 401, Miraflores.Entrada general: Adultos S/ 5, niños S/2.