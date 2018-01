Siete tips para viajar con tu mascota en un auto

En las vacaciones muchas personas queremos emprender un viaje, y qué mejor manera de hacerlo que llevando a nuestra mascota con nosotros. Una mascota requiere de un cuidado especial, sobre todo si es que va ir de viaje en un auto. Aquí unos siete consejos que no puedes dejar pasar.



1. Lleva todas sus cosas



Así como cada miembro de la familia hace una maleta, la mascota también debe tener una propia con todas sus cosas. No te olvides de incluir alimento, platos de comida y de agua, collar con identificación, correa, bolsas, mantas y juguetes favoritos.



2. Detén el auto cada dos horas



Un animal que no está acostumbrado a viajar en un auto, podrá ponerse nervioso durante el viaje, por lo que es bueno detenerse cada cierto tiempo para que tu mascota baje, haga sus necesidades y respire un poco de aire libre.



3. Alimentación



Si va a hacer un viaje largo, es preferible que vaya en ayunas ya que se pueden marear y vomitar.



4. Qué no saque la cabeza por la ventana



Es muy peligroso dejar que la mascota esté con la cabeza afuera durante el camino. En una carretera se puede cruzar un auto y puede sufrir un accidente. La alta velocidad también puede ocasionarle un desprendimiento de la retina.



5. No los lleves sueltos en el auto



Si bien tu mascota quiere estar en movimiento constante, por un tema de seguridad es mejor llevarlo en un compartimiento especial para viajar, pues que esté suelto puede incomodar a la persona que maneje y causar un accidente.

6. Utiliza tranquilizantes



Con una previa indicación de un veterinario, se pueden usar ciertos tranquilizantes en un viaje largo, pues tu mascota puede ponerse nerviosa tras estar tantas horas dentro del auto.



7. Hazle caso siempre



Puede ser que en un viaje largo los miembros de la familia duerman durante el camino, pero es importante darle cariño y afecto a la mascota que está contigo. Evita dejarlo de lado.