Estas son las nuevas maravillas del mundo, según Instagram

Las fotografías son una parte importante de todo viaje, e Instagram es la red social predilecta para mostrar cada uno de estos momentos en Internet.



¿Quién no se ha sacado más de una fotografía junto a un importante atractivo turístico y lo ha publicado inmediatamente en Instagram? Pensando en los amantes de esta red social, la empresa de viajes On the Go Tours, publicó un informe llamado "Las maravillas del mundo", en la cual analizó los 50 atractivos turísticos más famosos alrededor del mundo, usando como variable el número de veces que los nombres de esos sitios se usaron como hashtag.



