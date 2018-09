Sudamérica: teleféricos a los que debes subir alguna vez en tu vida

Los teleféricos son mucho más que un medio de transporte para los turistas. Sin duda, es la oportunidad perfecta para dar un paseo único desde lo más alto en un nuevo destino.



Desde marzo del año pasado, en Perú, específicamente en la región Amazonas, los turistas nacionales y extranjeros pueden realizar este tipo de viajes en el teleférico de Kuélap, el cual te permite llegar en 20 minutos a la principal fortaleza de la cultura Chachapoyas. Seguro ya habías escuchado de la gran popularidad que tiene, pues solo en su primer mes se subieron más de 5 mil personas.



Si aún no has podido subirte a un teleférico, en esta nota te invitamos a conocer los más famosos de Sudamérica. Además, estos paseos no solo te ofrecen una excelente vista, sino que combinan vértigo y diversión. ¿Te animarías a subirte y dar un alucinante recorrido por los aires? Descubre algunas de las opciones que tienes.



-Teleférico Pão de Açúcar, Brasil

​Este famoso teleférico de Río de Janeiro recorre los 1400 metros que separan los morros de Babilonia y Urca. Los paseos salen cada 5 minutos y cada cabina puede transportar a 65 pasajeros. Los precios para disfrutar de este inolvidable viaje por las alturas de Río de Janeiro van desde los US$ 15.



-Teleférico La Paz, Bolivia

Bautizado como Mi Teleférico, une las ciudades bolivianas de La Paz y El Alto. El recorrido es de 11 kilómetros, y permite a los pasajeros tener una impresionante vista de los Andes. Las cabinas tienen capacidad para 10 pasajeros y el costo es de menos de un dólar.



-Teleférico de Quito, Ecuador

Conocido como TelefériQo, su recorrido tiene una duración de 10 minutos y alcanza los 4.053 m.s.n.m. El tramo inicia desde el centro de la ciudad de Quito hasta la parte este del volcán Pichincha. El costo para extranjeros es de US$ 7.50.



-Teleférico del cerro de Monserrate, Colombia

Comunica a la ciudad de Bogotá con el cerro de Monserrate. Los costos varían entre los US$ 2 y US$6, y cada telecabina puede albergar a 40 personas. Los 820 metros se recorren en cuatro minutos.



-Teleférico Parque Metropolitano, Chile

Ubicado en el Parque Metropolitano del Cerro San Cristóbal, en la capital chilena, cuenta con 47 cabinas con capacidad para seis personas cada una. El recorrido de ida y vuelta recorre 2 km y tiene un costo de US$ 3. El viaje pasa por tres estaciones y alcanza una altitud de 828 m.s.n.m.



Teleférico de Kuélap, Amazonas, Perú

Este sistema de telecabinas, en Amazonas, conduce a los turistas en solo 20 minutos, desde el distrito de Nuevo Tingo (en la provincia de Luya) hacia la fortaleza de Kuélap, un atractivo que cuenta con una arquitectura igual de impresionante que Machu Picchu. La tarifa es de S/20.