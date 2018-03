Surquillo gastronómico: ocho lugares que sí o sí debes visitar

- / -

La P’tit France. Si tienes un gusto especial por el pan artesanal, no puedes dejar de visitar este acogedor local. Prueba algunas de sus variedades como el pan de alcachofa, de coca o su pan con chocolate. Dirección: Jr. Gonzales Prada 599, Surquillo. Horario de atención: lunes a sábado de 7 a.m a 7 p.m y domingos y feriados de 7 a.m a 5p.m. (Foto: Facebook La P’tit France. )