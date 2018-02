Tips para organizar una salida de playa en familia

El verano es el momento perfecto para pasar tiempo con la familia. Si quieres hacer algo divertido, anímate por organizar una salida grupal a la playa. Te contamos cómo.



-Decidan rápido dónde y cuándo. La idea es que no tarden mucho tiempo en elegir el destino. Lo más recomendable es escoger una playa que quede cerca de casa. Las playas del norte chico o sur de Lima, al ubicarse a pocas horas de la capital, son las más indicadas para llegar sin problemas.



Por otra parte, la fecha debe estar establecida con anticipación. Si la salida a la playa será el sábado o domingo, lo ideal es que para el miércoles o jueves todos los integrantes confirmen su participación.



-Pónganse de acuerdo en el medio de trasporte. Si los que tienen auto se ofrecen a prestarlo buenísimo, sino reserven el efectivo para los pasajes y averigüen bien la ruta más rápida y las paradas menos concurridas para así no perder tiempo.



-Hagan el presupuesto y establezcan qué llevarán. Siempre están quienes se ofrecen a hacer aperitivos, los que llevan las bebidas o piqueos de su casa, etc. La idea es que todos gasten poco y disfruten al máximo. Eso sí, no olviden recoger la basura y dejar limpio el lugar.



-Empaquen ligero y solo lo necesario. Pasarán el día en la playa, no se mudarán de ciudad. Así que lleven unas mudas de ropa, protector solar, sombrero, toallas, lentes, zapatos cómodos… Además de sus pertenencias como documentos, dinero y artículos personales.



-No olviden llevar suficiente agua para mantenerse hidratados.



-Lleguen temprano a la playa para elegir el mejor lugar.



-Sean precavidos y carguen un botiquín de primeros auxilios, repelente y bajo ningún concepto olviden el protector solar.