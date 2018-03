TripAdvisor: estas son las diez mejores playas de Europa

Tus vacaciones en Europa no pueden estar completas si no planeas un paseo a una encantadora playa. Ya sea a una ciudad famosa o alternativa del Viejo Continente, esta lista de la página TripAdvisor detalla las playas que no puedes dejar de visitar este 2018.



Cada una de estas playas europeas se caracterizan por su arena fina y aguas cristalinas, además de estar rodeadas de un entorno mágico, que transmiten a los viajeros una sensación de paz y tranquilidad. Cabe destacar, que la elección de las mejores playas, se basó en los comentarios de los miles de usuarios de TripAdvisor.

Recorre la galería que acompaña esta nota y descubre cuáles son las mejores playas de Europa, según los usuarios de TripAdvisor.