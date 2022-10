Viajar a Buenos Aires y no comer parrilla o asado, como le llaman los argentinos a su platillo emblema, es casi un pecado. No importa el corte de carne que prefieras, siempre irá precedida por un choripán con chimichurri y acompañada de una copa de vino Malbec, su cepa de bandera.

El restaurante La Carnicería integra la lista de los 50 Best Discovery. / La Carnicerí

Sin embargo, eso no es lo único que puedes probar en la capital argentina. Unos 10.000 bares y restaurantes conforman su oferta gastronómica, que integra recetas compartidas por los inmigrantes. Para ayudarte a saborear lo mejor de esta culinaria, he preparado una guía con las recetas y los lugares imperdibles en tu ruta porteña.

Parrillas galardonadas

El restaurante más recomendado para comer parrilla en Buenos Aires es Don Julio (Guatemala 4691, esquina con Gurruchaga), un negocio familiar ubicado en Palermo, que lleva dos décadas deleitando paladares y que integra el ránking de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo por cuarto año consecutivo. Ofrece 18 cortes y los más destacados son el ojo de bife, la entraña, el asado y el cuadril.

El restaurante Don Julio está entre los 20 mejores del mundo. / Facebook restaurante Don Julio

Otro lugar que no debes perderte es La Carnicería (Thames 2317, Palermo), que sirve cortes tradicionales, pero con sabores y técnicas distintas. Se trata de uno de los pocos porteños que controla la trazabilidad animal: su ganado proviene de un campo familiar ubicado en La Pampa (provincia de Buenos Aires), donde es alimentado con pasto natural y criado de forma no intensiva. Funciona desde el 2014 y está entre los Mejores 50 Descubrimientos del Mundo, premio otorgado por los organizadores de los 50 Best.

En la misma ruta, incluye a La Cabrera (José Antonio Cabrera 5127, Palermo), que sirve 800 gramos de bife de chorizo en cada plato. También a La Dorita (Humboldt 1892, Palermo), un lugar con aires de bodegón que junto con buena carne, prepara unas milanesas deliciosas. La napolitana y la florentina son mis favoritas.

Choripán, ícono argentino

Comer al paso es algo que hacemos siempre los viajeros. Si estamos en Buenos Aires, esto es sinónimo de choripán, un sánguche preparado con chorizo parrillero. “El choripán es un producto arraigado a la cultura argentina. Para el porteño, el choripán significa amistad, el partido, la cancha, el asado entre amigos y la familia”, explica Germán Sitz, chef y dueño de La Carnicería y Chori, un lugar que tiene como protagonista a este clásico argentino.

Los chefs de Chori elaboran diferentes variedades de chorizos. / Chori

Chori está ubicado en una esquina del barrio de Palermo, tiene un aire relajado y precios bastante amigables (desde US$ 3 por sánguche). Además del choripán tradicional, solo con chimichurri, sirven chorizo de cerdo ahumado, la chori papa y una propuesta vegetariana, con queso ahumado y de cabra, pasta de berenjena y espinaca. Por tratarse de auténtica comida callejera argentina, te sugiero comer en las mesas del exterior y acompañarlo con una cerveza Patagonia.

Mercados gastronómicos

Otra experiencia para los más foodies son estos espacios que reúnen propuestas culinarias de calidad, productos frescos y buen ambiente. Como el Mercado San Nicolás (Av. Córdoba 1750), que cuenta con 16 lugares para comer pastas, carnes y comida internacional, con opciones de Brasil, Venezuela y México. Los viernes y sábados hay música en vivo. Agenda.

El Mercado San Nicolás reúne 16 puestos y es famoso por sus buenos precios. / Visit Buenos Aires

También está el Mercado de Belgrano (Juramento 2527), con 40 locales de comida tradicional como La Dorita del Mercado, hasta sabores árabes, israelíes, italianos y orientales. Por último, el Mercado Bonpland , en Palermo, con puestos de frutas, verduras y productos regionales sustentables.

“El desarrollo de los mercados es un pilar importante para lograr el objetivo de poner a Buenos Aires como referente gastronómico de América Latina. Con su puesta en valor no solo buscamos generar espacios para disfrutar de productos de alta calidad y un trato cara a cara con los productores y comerciantes sino que también, apuntamos a que estos lugares sean otra alternativa para la generación de empleo”, comenta Ana Laura Lloberas, gerente de Mercados y Patios Gastronómicos de la ciudad de Buenos Aires.

Cafés notables

No hay mejor lugar que un café o un bar notable para emular la vida de un porteño. En Buenos Aires hay 70 de estos espacios distinguidos por su antigüedad, diseño y por ser el punto de encuentro de célebres personajes. Sitios con historia, que son patrimonio cultural de la capital argentina y que tienes que conocer en tu próximo viaje.

El Tortoni es el bar notable más antiguo de la ciudad de Buenos Aires.

El más famoso es El Tortoni (Av. de Mayo 825), que en sus más de 160 años ha recibido a figuras como Federico García Lorca, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Gardel. Es tan concurrido que para ingresar se forman filas y toca esperar entre 15 a 20 minutos en promedio. Otro notable es La Poesía (Chile 502, San Telmo) fundado por el poeta Rubén Derlis en 1982. Ideal para tomarse un café con medialunas en sus mesas de madera, frente a su antiguo mostrador y rodeado de sus colecciones de sifones y botellas.

¿Cómo llegar a Buenos Aires?

Los vuelos de Lima a Buenos Aires duran 4 horas y media. La forma más económica de viajar a este destino es en una aerolínea de bajo costo, como JetSmart que en septiembre inauguró esta ruta. La cual contará con frecuencias diarias desde diciembre.

Ten en cuenta que el modelo 'low cost' te permite viajar barato, siempre y cuando lleves solo un bolso de mano y te ubiques en un asiento aleatorio. Si quieres comer a bordo o llevar más equipaje, por ejemplo, debes pagar extra.

Para viajar a este destino o a cualquier otra ciudad argentina, los peruanos necesitamos el DNI o el pasaporte vigente, el pasaje de retorno y la reserva de hospedaje.