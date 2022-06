Desde que se animaron a realizar videos para YouTube, Lorenzo Guerra (25) y su papá Carlos Guerra (63), se hicieron más conocidos por los nombres de el ‘Descocao’ y el ‘Tío Lenguado’, apelativos que escuchan cada vez que van por las calles y que no dudan en responder con humildad y sencillez. Padre e hijo generan contenido sobre sus innumerables viajes por el Perú, recetas de cocina y de las aventuras que tienen en motocicleta. Recientemente, se pusieron la meta de recorrer diversos destinos del país en este medio de dos ruedas, el cual se ha convertido en una pasión que los ha unido más como familia. En el Día del Padre, conoce su historia.

Gracias al esfuerzo, perseverancia y creatividad, su canal en YouTube llamado ‘Tio Lenguado’ y ‘Descocaos’ ha logrado sumar más de 400.000 seguidores, quienes disfrutan de sus mil y una aventuras por el Perú. Algunos de sus videos tienen nombres muy llamativos que invitan a querer viajar por el país, disfrutar de su gastronomía y conocer sus diversos atractivos.

Sus inicios en YouTube

El primero en tomar su cámara y mostrar a las personas los lugares que recorría fue Lorenzo. Después, con el inicio de la pandemia, su papá se sumó y desde que comenzó no paró hasta el día de hoy. Su primera aparición cautivó al público de su hijo, pues el video llamado “Mi viejo preparó un ceviche de S/. 6.00″ obtuvo más de 1 millón de reproducciones. “Al inicio de la pandemia comenzamos con los videos de cocina y fue todo un boom. Mi papá se hizo famoso. En el canal hacemos contenido familiar, mi papá hace cocina, mostramos los viajes, turismo en moto y todo lo que tenga que ver con el Perú”, detalla.

Carlos Guerra, quien se ha acostumbrado a que lo llamen ‘Tío Lenguado’, recuerda que no estaba de acuerdo con que su hijo sea youtuber, porque quería que se dedique por completo a estudiar en la universidad. Sin embargo, nunca pensó que también estaría involucrado en su proyecto y compartirían mas tiempo juntos. “Yo por la edad que tengo no sabía que era YouTube, no sabia el nivel ni magnitud de las redes. Yo quería que Lorenzo estudie, pero él me dijo papá voy a estudiar, pero también quiero ser youtuber. Tuvimos un encuentro fuerte, una discusión en la que yo me moleste. Eso lo tiene clavado hasta ahora y no se le cierra la herida. Ahora él es mi jefe, me paga a mi y yo trabajo para él”, comenta entre risas.

Ahora, los dos se sorprenden de los mensajes que reciben en todas sus redes sociales. En las calles los saludan y les cuentan que también visitan los lugares a los que han ido. “El cariño de la gente es increíble, nunca imaginé que me pase esto. No estaba preparado, pero me llaman de todo el mundo, me piden saludos. Yo nunca niego una foto o un video, la gente se da cuenta de eso, porque somos muy humildes y sencillos”, cuenta el ‘Tío Lenguado’.

Recorriendo el Perú en moto

Ecuador, Chachapoyas, Chiclayo, Cajamarca, Huaráz y Piura, son algunos de los destinos que han recorrido en moto. Este año, la ciudad de Cusco y Colombia formarán parte de su lista. Tanto Lorenzo como su papá demuestran en todos sus videos su amor por el Perú y pretenden visitar cada rincón del país así como lo hicieron con Piura. “Así nadie nos haya nominado, nosotros nos consideramos Embajadores del Perú”, menciona Lorenzo.

“Yo soy un fanático de mi Perú, amo a mi país y no hay mejor país que el Perú y cualquier lugar ya sea chico, lejano, extenso o el que menos piensas es muy bonito. Hay que buscarle el lado bonito al lugar a donde vas. Siempre se aprende algo porque la cultura nuestra es variada, cada región tenemos cosas diferentes, comidas, trajes y la gente. Es increíble. Viajar en moto es estar en contacto con la naturaleza, lo sientes más, es duro, es mas riesgoso, agotador, pero la experiencia es inolvidable”, detalla Carlos sobre cómo es la experiencia de viajar en dos ruedas.

La aventura en dos ruedas inició gracias a Lorenzo, quien le contagió su pasión por las motos. Ahora, piensan realizar todos sus viajes por este medio, ya que les brinda una experiencia increíble y los acerca más con la naturaleza. “Era loco por las motos. Uno debe conseguir lo que quiere siempre con su sudor. Llegó un día que pude ahorrar una plata y me compré la moto que yo quería y cuando ya tenía esa moto despertó una afición por las motos al 100%. A los tres meses mi papá se compró una moto igual a la mía”, sostiene.

Al contenido de viajes y gastronomía que realizaban decidieron variar un poco más. “Decidimos comprar dos motos de viaje, unas más preparadas y grandes. Ahora, tenemos como 14 motos, firmamos un contrato con Yamaha y vamos de la mano con ellos. Ahora sin pensarlo, mi papá, mi hermano y yo, somos una familia motera que viaja por todo el Perú”, añade.

El ‘Tío Lenguado’ y el ‘Descocao’ recuerdan cada aventura que han tenido en sus motos. Por ejemplo, cuando manejaron 10 horas para llegar a Chachapoyas, cuando viajaron cerca 11 horas para llegar a la provincia de Cajamarca o la vez que pasaron por el Cañón del Pato, considerada una de las carreteras más peligrosas del mundo.

“Es una experiencia bacán. Aparte de viajar es que estamos documentando lo que hacemos y eso perdurará por años. Tenemos más de 500 videos y en 20 años cuando tenga mis hijos verán lo que hacía su papá de chibolo al lado de su abuelo, serán recuerdos impresionantes y un increíble legado que les estamos dejando nosotros. No creo que muchas familias en el mundo hagan esto, son muchas experiencias familiares que va a perdurar por muchos años en las redes sociales. Eso es lo más importante de todo esto”, cuenta Lorenzo.

En cada uno de sus viajes hay reglas imperdibles que deben seguir para que todo vaya en orden. “Lo primero que hacemos es encomendarnos a Dios en todos los videos, siempre hablamos con el jefe, yo le digo así, nos encomendamos a él para que nos acompañe y no nos pase nada. Luego, dejamos las maquinas operativas al 100% y vemos los equipos que vamos a llevar, por ejemplo, uno adecuado si hay lluvia, diferentes tipos de zapatos y la cantidad de maletas. También, hacemos la hoja de ruta, vemos donde hacer las paradas para almorzar, cenar, dormir o echar gasolina”, explica Carlos.

Un proyecto que los unió

Asimismo, aunque no hay una formula exacta de conocer cuál será el éxito en la plataforma de videos, Lorenzo y su papá han logrado captar la atención de miles de usuarios, quienes disfrutan de sus aventuras y de la buena química que tienen. El trabajo que llevan realizando los ha unido más como familia.

“Nuestra relación no es tanto de padre e hijo, porque a ellos les he dado mucha confianza y nos tratamos casi igual. Todos tenemos un carácter fuerte, mientras no choquemos estamos felices. Como en toda familia siempre hay días buenos y malos. Si bien tenemos chispazos, eso se pasa y tenemos que seguir adelante porque estamos acostumbrados a apoyarnos todos y a ser uno solo. Ahora que somos un ejemplo para tanta gente la unión familiar se ha desvirtuado un poco y los padres no están con los hijos y viceversa”, menciona Carlos.

Por su parte, Lorenzo se divierte mucho junto a su papá y menciona que él siempre lo ha apoyado en todos sus proyectos. “Nosotros la pasamos bacán juntos, nos divertimos mucho, viajamos en la moto, nos gusta correr tabla, nos vamos de pesca, nos vamos a cocinar ceviche, nos matamos de risa y nos portamos como criaturas. Dentro de eso, como toda familia también hay discusiones y luego la seguimos pasando muy bien. Este trabajo ha hecho que mi hermano que vivía en Lima venga a vivir en Piura. Ahora, estamos los tres, vivimos en la misma casa y estamos juntos de arriba y abajo”, detalla.

En redes sociales, el dúo familiar busca compartir con sus seguidores la importancia de la unión familiar y el amor por el Perú; ese que cada cierto tiempo los impulsa a seguir conociendo todos sus rincones, siempre en dos ruedas.