Favio Jurado, o simplemente Fa como es conocido en el rubro gastronómico, es uno de los exponentes de la cultura gastronómica peruana, y se suma a este boom gastronómico peruano, con los chefs, bartenders e influencers más relevantes del sector. Favio, además de haber sido director de marketing y asesor de las empresas de gastronomía más importantes del Perú, ha sido jurado de concursos como World Class de DIAGEO, el concurso Innovación de Expoalimentaria, Joven Cocinero de Mistura, entre otros, y es parte de los gremios de gastronomía y hotelería.

¿Cómo lo hizo? Desde sus inicios se enfocó en el desarrollo de la propuesta gastronómica creativa conquistando el mercado latino. Países como Argentina, Paraguay, Brasil, México, España, Italia, Francia y Estados Unidos han sido algunos en los que ha desarrollado su creatividad, de ahí que muchos de sus clientes y seguidores lo validen. Su estilo elegante, chic -pero a la vez muy cercano- lo convirtieron y posicionaron como todo un personaje de la escena gastronómica latinoamericana.

Después de 8 años siendo parte del gremio gastronómico en Perú y Latinoamérica, y más de 120 000 seguidores combinados entre todas sus plataformas, pocos son aquellos que no conocen quién es él y qué hace dentro del sector. Lo conocen personas de la talla de Virgilio Martínez, Pía León, Gastón Acurio, Mitsuharu Tsumura, Jaime Pesaque, Aaron Díaz, entre otros chefs y bartenders peruanos, con quienes ha desarrollado diferentes proyectos en los que se ha visto involucrado.

Favio es especialista en marketing y relacionista público de profesión, pero gourmand-sibarita-foodie por decisión. Es decir, brilla y ayuda a hacer brillar todo lo que toca.

Sus inicios en la gastronomía

Todo empezó con una conversación con un chef hace ya varios años. Una degustación de platos, una cata de vinos, una conversación de las pasantías del chef por lugares como el Celler de Can Roca en España y el DOM en Brasil. Todo esto bastó para cautivar y entender qué era lo que Favio quería, y era dedicarse a la gastronomía y enfocar sus conocimientos de marketing para ese objetivo. ¿Quién era ese chef? El hoy youtuber Giacomo Bocchio.

Unos años atrás había tenido la oportunidad de visitar Central Restaurante por primera vez y quedar impactado, hoy grafica la experiencia como insuperable y única, y es que la magia de estos lugares, es quedarte con las ganas de volver. Ahí vio una oportunidad interesante. Un tipo de comunicación y estrategias orientadas a un estilo de comprador.

Sin habérselo planteado, Favio introdujo al mundo digital a varios chefs y bartenders, y de los más importantes. “Aaron Díaz estaba de jefe de barra de Astrid y Gastón Casa Moreyra, recuerdo que en ese momento, en pleno servicio le creé su cuenta de Instagram, su pequeña Alma estaba en camino. Coordinamos una reunión con Aaron para profundizar conceptos de marketing digital, relaciones públicas y de ahí siempre hemos estado juntos. Hoy, Aarón con Carnaval se ha convertido en el bartender peruano más internacional, y tiene un alcance global, siendo Carnaval parte de los 50 Best Bars”, sostiene.

Su experiencia lo ha llevado a formar parte de los equipos de marketing de los restaurantes y hoteles más importantes del Perú, y de liderar proyectos en marcas de alimentos y bebidas de la región, además su trabajo lo ha llevado a visitar y compartir proyectos en lugares inimaginables. Y es que como señala Favio, de pronto los únicos que tenían nivel de credibilidad y experiencia eran las grandes agencias que veían todo: “no es lo mismo un restaurante, hotel o bar, que vender una marca de zapatos, la clave está en la especialización y en entender el negocio”, asimismo solo los expertos en el sector, como los periodistas gastronómicos, tenían acceso como asesores en los restaurantes más importantes del mundo. Hoy todo cambió.

El experto ha ganado concursos y reconocimientos de marketing por parte de entidades como Premium Tasting in Argentina, Clase Maestra y Mistura en Perú. El carismático Favio estuvo presente como organizador o invitado en eventos como Taste of Paris en Francia, Expo Milano en Italia, Tales of the Cocktail y Bar Convent en Estados Unidos, entre otros eventos internacionales. Así, además, su carrera lo ha llevado a restaurantes de la talla del Noma en Dinamarca, Osteria Francescana en Italia, Celler de Can Roca en España, Eleven Madison Park en Estados Unidos y muchos más. Añade que “durante la cuarentena con los deliverys y las nuevas formas de consumo, aprendió la relevancia de mantener un equilibrio, y que si bien el fine dining era una pasión, desarrollarse en marcas de consumo masivo, lo mantuvo vigente y le permitió dar el siguiente gran salto. La transformación y creación de conceptos hizo que mis clientes creyeran en nuevos buyer persons, los cuales iban a ayudar y permitir que el mercado gastronómico peruano perdure y mantenga la calidad internacionalmente reconocida”.

Hoy, Favio está a la conquista del mercado americano. Sin duda lo antes señalado no se construye de un día para otro, pero su esfuerzo lo catapulta como un peruano que está dejando el nombre de nuestro país muy en alto.