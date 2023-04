Para los niños, las mamás suelen ser sus súper heroínas, quienes cuidan de su bienestar con amor y paciencia. Sin embargo, no son perfectas necesitan que les den una mano. A través de “Mami en apuros”, Mercedes de López, le facilita la vida a las madres brindándoles los mejores datos como recetas saludables, consejos de cuidado, lugares para divertirse en familia o tiendas donde se puedan encontrar los mejores productos. A la fecha cuenta con más de 100.000 seguidores quienes disfrutan del contenido que brinda. En esta nota, conoce cómo inició.

Mercedes, quien es mamá de dos niños: Santiago (04) y Sebastián (10) optimiza su tiempo al máximo para dedicarle tiempo de calidad a sus hijos, a su agencia de Marketing digital y las redes sociales de “Mami en apuros” donde va sumando cada vez más y más adeptos. Ella es una mamá a todo terreno que visita una o dos veces por semana diversos puntos de Lima para realizar tours por centros comerciales o destinos interesantes para toda la familia.

“Varias personas me escriben y me dicen: ‘mira recién descubrí tu página, es un éxito, aquí encuentro todo, todos los datos los tienes tú. También, los negocios que salen en los videos yo pongo sus contactos y muchas personas emprendedoras les escriben y esos negocios me escriben a mi dándome las gracias por difundir sus emprendimientos. Me dicen: ‘más personas me conocieron por ti y ahora tengo más clientes’”, comenta muy agradecida por el éxito que tiene actualmente.

Cómo inició la aventura de “Mami en apuros”

Hace siete años “Mami en apuros” empezó como un blog donde se realizaban notas relacionadas a las recetas y actividades para los niños. Luego, el contenido fue incrementando junto con sus seguidores. Actualmente, en Facebook la cuenta tiene más de 85.000 seguidores y en Instagram más de 100.000.

“En el año 2015 éramos muy poquitas mamás blogueras como 10. Conforme fue pasando el tiempo muchas se fueron, porque es un camino que no solo es un rato y ya, sino donde se tiene que perdurar en el tiempo y estar viendo qué es lo que le gusta al público. Muchas se aburren, pero nosotros aquí seguimos”, relata Mercedes sobre cómo fue en un inició.

La creadora de “Mami en apuros” sabe el número de personas que siguen su cuenta y sabe la gran responsabilidad que tiene. Es por ello, que antes de trabajar con una empresa, primero se fija que estén alineados a su filosofía. “Siempre tengo que probar el contenido que recomiendo, no puedo recomendar algo solo por un contrato o por un pago de por medio. Es algo que nos tiene que gustar como familia. Hay muchas empresas que te contratan con presupuesto o canje y si va alineado y nos interesa lo aceptamos, pero siempre recomendando y probando algo que sabemos”, enfatiza.

Mercedes trabaja creando contenido digital, asesorando marcas en su agencia de marketing, brindandole tips a mamás emprendedoras. En las redes sociales de “Mami en apuros” se muestran videos cortos de los tours que Mercedes realiza por los centros comerciales más concurridos de Lima: Gamarra y el Centro de Lima. En ellos encontraremos información sobre tiendas de ropa para niños a precios económicos, decoración para el hogar, utensilios para las loncheras de los pequeños, libros a muy buen precio y una gran variedad de herramientas necesarias para la familia. En cada uno de sus videos se ve información detallada de los precios, la ubicación, los horarios de atención y los contactos de diversos negocios.

“Las personas a la hora de entrar a Mami en apuros se encontrarán con contenido variado como datos y planes familiares, sobre todo, lo que más les gusta a mis seguidores son datos para ahorrar en diversas cosas. Pueden encontrar lugares exactos y puntos de ahorro. Por ejemplo, varias personas conocen Gamarra o el Centro de lima, pero cuando van están totalmente perdidas, no saben dónde ir o dónde encontrar los mejores precios. Entonces, eso es en lo que les ayudo y facilito. Es algo que les gusta mucho”, menciona.

A través de Mamá en apuros, Mercedes De López les facilita la búsqueda a las mamás sobre destinos perfectos para pasarla en familia, consejos de crianza y recetas. Foto: Instagram

Además, gracias a su redes sociales, se ha dado cuenta que hay muchas madres que no cuentan con el tiempo necesario para el cuidado de sus hijos, ya que tienen horarios complicados de oficina, por lo que intenta aconsejarlas al máximo para que puedan atesorar los momentos que pasan en familia.

“Poder manejar mis tiempos es algo que no todos lo tienen y a muchas mamás les sirvo de inspiración, porque me escriben y me dicen: ‘me gustaría poner mi negocio y atreverme como tu y tener mas tiempo con mis hijos, eso es algo que nosotras las mamás queremos. Además, les doy tips para que ellas aprendan y eso les gusta bastante. Saben que no hay imposible que todo se puede lograr con esfuerzo”.

Más allá de su faceta como creadora de contenido, Mercedes señala que el trabajo más importante que tiene es ser mamá. “Estoy muy agradecida por la acogida y la confianza que tienen en mi. Trato de ser lo mas sincera posible, siempre trato de comunicar como soy que la maternidad no es fácil, no todo es felicidad, pero trato de transmitir todo lo positivo posible. Me esfuerzo mucho haciendo contenido y sé que les gusta y por eso lo voy a seguir haciendo”, confiesa.