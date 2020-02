La energía de Marcela y su amor por la vida hacen que uno pueda percibirlo con tan solo oírla por el teléfono. Ella tiene muchos planes, retos y ganas de comerse el mundo. Nos comunicamos con la peruana radicada en Estados Unidos, que viaja en silla de ruedas y sueña con recorrer las siete maravillas del mundo.

Para empezar, diremos que la vida de Marcela Marañón, nacida en Ica, no ha sido fácil, a los dieciocho años se mudó a los Estados Unidos para estudiar una carrera universitaria, pero algo pasó, algo que detuvo sus planes.

“Viajaba en un auto con mi novio y la persona que manejaba chocó, estaba ebrio, yo quedé con una lesión medular, paralizada de la cintura para abajo y perdí la pierna izquierda. Como es lógico me deprimí mucho, pero conseguí reponerme. Así es que durante muchos años me enfoqué en mi rehabilitación, y posteriormente en regresar a la universidad. Obtuve un bachillerato en Ciencias de la Comunicación y tuve una hija”, relata con vitalidad y orgullo.

- ¿Cuánto tiempo llevas viajando por el mundo?

Comencé a viajar en el año 2017 y siempre lo hago sola. En algunas ocasiones me acompaña mi hija. Hasta el momento he podido visitar 14 países: México, Canadá, Francia, Bélgica, Alemania, Holanda, Hong Kong, India, Israel, Inglaterra, Argentina, España, Tanzania, Jordania, sin contar Perú y Estados Unidos.

- ¿Lo haces por placer o es un reto para ti?

El objetivo de mis viajes es hacerme más fuerte e independiente con mi discapacidad. Vivir mi vida a lo máximo y ser un ejemplo para otros que han vivido una tragedia como la mía para que sigan adelante y gocen de la vida. Es difícil decirlo, pero el accidente me dejó muchas cosas que ahora rescato, como apreciar las cosas simples de la vida.

- Viajas sola y en silla de ruedas. ¿Cuál ha sido el viaje más difícil que has hecho?

Uno de los viajes más difíciles ha sido ascender al pico de la montaña de Kilimanjaro. Fue un viaje donde todo en mí se puso a prueba. Mi fuerza, mi confianza, mi cuerpo, y mi resiliencia. Yo soy una viajera solitaria y casi nunca tengo ayuda. En la montaña no tenía mi independencia ya que necesitaba de mis ‘potters’ (personas que la ayudan cargando su equipaje) a que me ayuden en todo y eso a mí me costó mucho.

- ¿Viajas sola?

Siempre viajo sola excepto este viaje que hice con la organización Friends of Access Israel a la Montana de Kilimanjaro. En este viaje ellos fueron mis piernas, y quienes me ayudaron a llegar a la cima.

- Estamos hablando de la montaña más alta de África...

Le dicen también el 'techo de África’. Todo el viaje nos tomó seis días desde la puerta del parque nacional hasta la cima. Parábamos a dormir en los campamentos. Las caminatas eran de seis a ocho horas diarias. A mi me empujaban en una silla especial (hecha por Paratrek). Fue muy complicado, mientras más subías a la elevación hacía más frío, pero yo nunca me enfermé por la altitud. Pasamos el bosque, el desierto, hasta que llegas a la cima donde hay nieve. Cuando llegué no pude más y lloré de la emoción.

- ¿Te resistes a recibir ayuda cuando es necesario?

El dejar con humildad que otros hagan las cosas por mí es algo que casi nunca pasa conmigo ya que yo vivo muy orgullosa de mi independencia, aun estando con una discapacidad. Durante esos días pensé mucho en lo valiosa que es mi salud, mi familia, la vida en general. Fue una travesía muy difícil que me llenó de muchos sentimientos encontrados.

- ¿Qué descubres en cada viaje?

Marcela (habla en tercera persona) es una mujer fuerte, perseverante, con muchas ganas de sobresalir en la vida. Es una mujer que no se rinde fácilmente y que triunfa a pesar de las adversidades, y cada viaje me lo reafirma.

- ¿Cuándo no estás viajando a qué te dedicas?

Estoy tratando de hacer crecer mi línea de ropa, para poder generar dinero de ahí y poder hacer mis proyectos. Dejé mi trabajo el año pasado, estuve en una corporación grande dedicada a la salud, y luego en organizaciones sin fines de lucro. Aparte tengo bienes raíces y de ahí vivo.

- ¿De no haber tenido este accidente consideras que igual hubieras sido una viajera?

No estoy segura, antes del accidente viajaba, pero no me producía la emoción que tengo ahora.

- ¿Qué rescatas de tu experiencia como influencer?

Pienso en llevar un mensaje positivo a todas esas personas que han pasado por una situación como la mía. Darles esperanza y fuerza de que la vida todavía continúa y si uno es perseverante todo le irá bien. Ser una influencer me permite a conocer y ayudar a muchas personas que están pasando por una situación como la mía.

- ¿En algún momento te has sentido rechazada o discriminada?

Sí, por supuesto. En muchos lugares donde no hay acceso a sillas de ruedas como en restaurantes o bares. Eso es lo peor que puede existir en el mundo, la discriminación por tener una discapacidad.

- Imagino que una de las cosas que más deseas es que haya más accesos para personas con discapacidad en las zonas turísticas.

Así es, sueño con un mundo accesible e inclusivo donde las personas con discapacidad puedan explorar sin encontrarse con barreras como la inaccesibilidad y puedan gozar de los lugares más bellos del mundo libremente. Cada vez que viajo siempre enfrento dificultades como no encontrar algo que no es accesible para mi silla, pero siempre hay gente buena que me ayuda a vencerlas.

- ¿A cuántos países más quieres viajar?

Mi objetivo es visitar las siete maravillas del mundo, ya llevo cuatro: Chichén Itzá (México), Machu Picchu (Perú), Petra (Jordania) y El Taj Mahal (India), me faltan: China, Italia y Brasil.

- ¿Los sueños son posibles?

Claro. Yo creo que todo es posible en la vida. A veces los sueños cuestan muchísimo y otras duele conseguirlos. Pero hay que saber no rendirse hasta que sucedan. Es muy importante ser perseverante. A veces se tardan en realizarse así que la paciencia es vital en un soñador.

- ¿Qué consejo podrías darle a un viajero con discapacidad y de corazón aventurero como el tuyo?

Les diría que averigüen bien sobre los sitios donde van a ir, prepararse física y mentalmente. Siempre ir con cuidado y con un plan. No es difícil viajar por el mundo con discapacidad, al contrario, yo creo que es de valientes, sin miedo a nada. A vivir la vida y no rendirse.