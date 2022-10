Silvia Vásquez Lavado lleva el nombre del Perú en alto por los diversos logros que va sumando. En el 2016 fue la primera mujer peruana en ascender a la cima del Monte Everest; y en el 2018, sumó otra hazaña, al ser la primera mujer peruana en haber escalado las siete cumbres. Su misión en el mundo es ser la “mensajera de la montaña” y que más personas puedan conectarse con la naturaleza, fortalecerse y sanarse al igual que ella. Esta vez, Vásquez apareció en ‘Gutsy’, serie protagonizada por Hillary Clinton y su hija, Chelsea Clinton, donde se narran las historias de mujeres valientes que han tenido un gran impacto en su comunidad.

La serie donde se luce la peruana se estrenó el pasado 9 de setiembre en Apple TV y está basada en ‘The Book of Gutsy Women: Favorite Stories of Courage and Resilience’, libro que salió a la luz en 2019 y fue escrito por Hillary y Chelsea Clinton. Silvia Vásquez es una de las mujeres valientes y extraordinarias que, en el episodio ‘Forces of nature’ de la serie de Apple TV, cuenta su historia de vida para inspirar a otras. En medio de la naturaleza, Silvia mantiene una conversación íntima junto a las Clinton e incluso se anima a hacer rappel en una pequeña cascada en las Montañas de Catskill en New York.

Tras su aparición en la serie, Silvia cuenta a El Comercio cómo fue su experiencia en ‘Gutsy’. También, habla de la conexión que tuvo con las Clinton y lo importante que fue para ella integrar este importante proyecto donde se lucen actrices, ambientalistas, deportistas y escritoras, que al igual que ella, tienen algo por contar.

En el capítulo ‘Forces of nature’ de 'Gutsy' se ve a Silvia Vásquez hacer rappel junto a las Clinton. (Foto: Apple TV). / Heidi Gutman

—¿Cómo se da la oportunidad para aparecer en una serie de Apple TV y contar tu historia?

En el mismo libro de ‘Gutsy’ que es espectacular, Hillary Clinton cuenta su admiración por la primera mujer del mundo que llegó al Everest y completó las siete cumbres, la japonesa Junko Tabei. Entonces, cuando realizaron la serie estaban buscando a una montañista, querían que sea una persona de color o gay, y coincidencia que soy las dos . En el libro original se habla de mujeres ‘gutsy’ a nivel internacional y esa fue la conexión. Para mí, olvídate, la experiencia que tiene Hillary y Chelsea y todo lo que ellas han logrado en todas estas décadas que han trabajado. En el caso de Hillary de joven, se le puso mucha presión y, ahora como mujer todo lo que ha creado, todas las iniciativas que lidera. Sé que son mujeres que han trabajado, trabajan muy fuerte y ser parte de este tipo de serie es muy especial. Después de ver toda la serie y el tipo de historias te hacen decir: ¡Ojalá lo hubiéramos visto en los colegios y ojalá nuestra juventud hubiera sido inspirada!

En la serie, la peruana Silvia Vásquez-Lavado relata a las Clinton cómo fue que la montaña salvó su vida. (Foto: Apple TV). / Heidi Gutman

—¿Cómo fue la conexión que tuviste con Hillary y Chelsea Clinton?

Para mí el regalo más impresionante fue la experiencia que tuvimos fuera de cámaras. Fue muy bonito, me pareció muy halagador porque me dieron un espacio para mí. Hablamos todo un día, conversando sobre, especialmente con Hillary, el amor, respeto con la naturaleza y sus propias experiencias que muchas personas no saben. Cuando ella fue senadora tuvo varias oportunidades de viajar y llegó a visitar el Perú. Fue una oportunidad muy hermosa y uno de los regalos más bonitos que voy a poder llevar por el resto de mi vida.

—¿Cuál ha sido el recibimiento de las personas luego de verte en este importante proyecto?

Ha sido una recepción muy bonita, yo creo que poco a poco estamos haciendo llegar la historia a nivel internacional. Yo sé que Apple TV esta en Perú y ojalá que la gente tenga la oportunidad de ver, no solo mi episodio ‘Forces of nature’, sino de todas las mujeres porque son historias tan fuertes y bonitas.

—En la serie comentaste que viajaste a Perú para realizar meditación y es así como tienes una visión con las montañas. ¿Por qué tu primera hazaña fue en Everest?

Estaba pasando por algo muy fuerte en mi vida. Probé ayahuasca con mis papás y vi una visión sobre las montañas. “Tengo que escalar una montaña... pero me dio un poco de miedo el estar en mis propias montañas”, pensé. Me puse a hacer la lógica y dije: “si tengo que llevar un dolor tan impresionante solo hace sentido llevarlo a la montaña más alta del mundo, que era la base de la montaña Everest, entonces fue como una comparación en el sentido del dolor con el que me había reencontrado”. Era la primera vez que había visto el impacto de este dolor y tenía que llevarlo a la montaña más grande y así fue que empezó toda la magia.

"Hace cuatro años, mi vida cambio al llegar a la cima de la madre del Mundo, Chomolungma, Sagarmatha, Everest", se lee en sus redes sociales. (Foto: Instagram / @silviavasla).

—A raíz de un suceso difícil que pasaste en tu vida decides conectarte con la naturaleza y crear la fundación “Chicas coraje”. ¿Cómo ayudas a otras personas que sufrieron situaciones similares de violencia?

Nosotras podemos llegar a la naturaleza, especialmente para buscar la sanación, el empoderamiento. La naturaleza nos lo da de una manera más amplificada. ¿Y cómo tratar de convencer a más personas a que se unan? A veces ponemos varias excusas, especialmente sobre ir a las montañas porque se piensa que son experiencias un poco complicadas y solo para hombres. Solo los hombres que van son los conquistadores, entonces, se hace tan difícil. Pero no es así. Tengo la oportunidad de decirlo en la serie que quiero ser la “mensajera de las montañas” y tratar de llevar a tantas personas ese mensaje y que puedan ver la fortaleza que tenemos nosotros en nuestra vida.

—¿Cuál es el mensaje que les transmites a las miles de personas que te ven en la serie y, sobre todo, a las mujeres que sufrieron de violencia?

Primero decirles que no están solas, muchas veces cuando estas circunstancias pasan, lo primero que se viene es la vergüenza y, a veces, hay muchas criticas por parte de la sociedad. La violencia contra la mujer no solo es el abuso, sino que hay tantas modalidades. Lo bonito de la serie es saber que no estamos solas, el saber que dentro de la naturaleza tenemos una oportunidad de reencontrarnos, de descubrir la fortaleza interna que todas tenemos.

Lo que me gusta de la experiencia que tengo con Chelsea (rappel) es que al principio tiene un poco de miedo, porque no es una de las cosas que haya hecho, pero paso a paso lo hace. Esa es una reflexión que ojalá todos lo puedan tomar. El hecho de que tenemos apoyo, si uno va lo hace solo, olvídate, es un poco intimidante, pero si sabemos que tenemos el apoyo, si tenemos la fortaleza, esa voz que nos apoya, podemos sobreponernos a tantas cosas. Ojalá que sea una metáfora de todos los sueños y metas que tengamos porque no siempre es fácil.

Las Clinton hicieron rappel en una pequeña cascada en las Montañas de Catskill en New York. (Foto: Apple TV). / Heidi Gutman