La cantante Renata Flores es conocida en el país por interpretar con orgullo la música andina al ritmo del trap, rap y pop. A través de sus redes sociales, donde posee miles de seguidores, no solo muestra su amor por la música, sino por la cultura y costumbres peruanas, en especial, del lugar que la vio nacer y crecer, Ayacucho.

La ciudad de Ayacucho es conocido por sus diversas iglesias, monasterios, museos y por tener casas que tienen una arquitectura de la época virreinal, además de presentar una gastronomía diversa. Renata Flores de 21 años nació en la provincia de Huamanga, lugar donde vive actualmente junto a su familia y donde planea vivir por varios años más.

“Lo que más me gusta de Ayacucho es el clima, porque es cálido, no hace mucho frio ni mucho calor. La naturaleza es increíble hay muchos árboles y se respira mejor el aire puro. Además, hay lugares bonitos que se pueden visitar, ir acompañado de tu familia y puedes tener días de descanso” , cuenta la cantante.

Ayacucho es conocido también como el nombre de ‘Ciudad señorial’ o por ser una ‘Ciudad noble y leal’. Respecto a ello, Renata concuerda con dichas características y menciona que los habitantes tanto de Huamanga como de Ayacucho reciben a los visitantes de manera muy cálida y acogedora. “La gente es muy cariñosa cuando hay visitas, festividades o carnavales, todos se alistan para dar lo mejor. Se muestra platos típicos y en los mercados las señoras están bien entusiastas por vender sus productos. Ayacucho es muy tranquilo”, resalta Renata.

La interprete de “Mirando la misma luna” recalca que en Ayacucho se realizan varios eventos cada fin de semana donde se ven agrupaciones de diversos géneros musicales como de música folclórica, rock, electrónica, salsa y cumbia. Además, Renata resalta que la ciudad es cuna de talentos y no tiene duda en mencionar a artistas como Gian Franco Bustios, quien fue ganador de La voz kids y Riber Oré, uno de los guitarristas andinos más influyentes del país.

Lugares imperdibles de Ayacucho

La joven cantante menciona que en Ayacucho los visitantes pueden encontrar hoteles, restaurantes donde hay platillos autóctonos, mercados locales y diversos complejos arqueológicos, así como una gran cantidad de actividades que se pueden realizar al aire libre apreciando la naturaleza y vegetación del lugar.

“Fuera de la ciudad hay hoteles lindos y ecológicos como The spirit of pachamama, el cual está a una hora de Huamanga. Hay diversos restaurantes como en el mismo mercado local donde venden comida tradicional como puca picante, cuy chactado, adobo, chorizo, depende las festividades” , detalla y añade que su plato preferido es la puca picante con chicharrón.

Respecto a los destinos turísticos imperdibles, Renata menciona: “Lo que no se pueden perder por nada del mundo son las piscinas naturales de Millpu, Vilcashuaman que es un lugar muy turístico y un complejo arqueológico muy bonito, las Cataratas de Cangallo, Pampa Galeras-Bárbara d’Achille, entre otros más.

La cantante no solo menciona las paradas obligatorias de la ciudad, sino también de Huamanga. “Tienen que visitar el centro, Jr. 28 de julio que es muy bonito e histórico. También, pueden ir al mirador Pucacruz y Acuchimay donde se puede ver todo Huamanga. Están las actividades, por ejemplo, los turistas que llegan pasean en cuatrimotos, en tirolezas y en caballos. Además, Hay mucha artesanía y pueden visitar a los retablistas”, indica.

Renata Flores cada que habla de Ayacucho se emociona y se llena de orgullo al mencionar que su ciudad posee una serie de destinos turísticos que debe ser visitado por todo el mundo. Ella no tiene en sus planes mudarse de ciudad, pues ya que ahí se siente feliz. “Por ahora estoy pensado estar aquí por varios años, igual me gusta viajar y conocer, ir a Lima y estar un tiempo allá. Aquí no hay tantas opciones para estudiar pero si hay mucho para aprender. Ahora para mí es importante eso y esto aquí”, concluye.