¡Allinllachu Traveleros! Con este saludo inician sus videos Sheyla Mendez y Nelyda Taype, las creadoras del exitoso blog de viajes Traveleras. Su amistad inició hace siete años en la universidad y, a la fecha, su amor por conocer diversos destinos del Perú las ha vuelto inseparables. Su misión en cada uno de sus reportajes es contribuir con el desarrollo turístico y cultural de las regiones y, sobre todo, revalorar el idioma quechua.

Sheyla y Nelyda, comunicadoras de profesión, viajan por la costa, sierra y selva del Perú mostrando los tesoros de cada destino. Al ver sus videos querrás empacar de inmediato las maletas y salir en busca de los lugares que recomiendan. Lo mejor es que ellas te hacen toda la tarea, no necesitas buscar más información del destino porque te brindan los detalles importantes: cómo llegar, cuánto gastarás y qué debes hacer. En exclusiva con El Comercio, las Traveleras respondieron nuestro “Test viajero”, en el que nos revelaron sus anécdotas de viaje, sus destinos favoritos y los destinos que planean visitar.

Traveleras se encuentran en Huayllay, ubicado en Cerro de Pasco. (Foto: archivo personal)

— ¿Qué tienen en cuenta al elegir un lugar para viajar?

SHEYLA: Lo primero que revisamos es la temporada en la que se encuentra el destino (si es propicio para que los Traveleros puedan ir). Lo segundo es si es una ruta nueva, o hay algún atractivo turístico innovador, ya que nos destacamos por presentar “nuevas opciones de destinos” para todos los viajeros. Usamos nuestras plataformas para promocionar estas nuevas rutas y así todas las personas puedan acudir a los pueblos para incentivar el turismo.

NELYDA: Hemos logrado poner en vitrina destinos como San Mateo de Otao, San Damián, Huatiacaya, donde antes el turismo era incipiente. Estamos muy felices por haber contribuido con el desarrollo de los pueblos, donde ahora, también pueden vivir del turismo.

— ¿Qué no les puede faltar en su mochila o maleta de viaje?

SHEYLA: Nuestros DNIs y nuestros equipos de grabación, sin eso no podemos viajar.

NELYDA: También es importante llevar ropa adecuada al destino, zapatillas para treking, lentes de sol y bloqueador.

— ¿Viaje en auto o avión?

SHEYLA: Me gusta viajar en auto o en bus. Me gusta ir durmiendo y por la mañana ver todo el paisaje.

NELYDA: Yo soy hincha de las alturas, disfruto muchos los viajes en avión. Ver el paisaje desde el aire es una experiencia maravillosa.

— ¿Playa o campo?

NELYDA: Me gusta el Campo.

SHEYLA: También, el campo.

— Los destinos del Perú que pondrían en su Top 5…

SHEYLA: Cusco, Puerto Maldonado, Amazonas, Lima y Huarochirí.

NELYDA: Deberían ser TOP 10, pero bueno... El destino que siempre voy a poner en primer lugar es mi querida Huancavelica “Tierra del Mercurio” esta región tiene muchísimo potencial turístico, gastronómico y cultural. Solo hace más fuerza para trabajar en su difusión, que las autoridades y la población tenga mucho más interés en dar a conocer más esta llaqta (pueblo).Como segunda opción tengo al Amazonas, por su clima tropical, la altura y ni qué decir de sus cataratas como la majestuosa Catarata Yumbilla, nunca he visto una catarata más grande que esa (hasta el momento). Como tercera pongo a Huanta, Ayacucho también por su clima, su chicharroncito de chancho, su chichita de 7 semillas y no menos importante, por la música. En cuarta pongo a Cusco, por Machu Picchu y Huayna Picchu, por el rico frío también. Y como quinto lugar tengo a La provincia de Huarochirí, no tiene nada que envidiarle a otros destinos del país, tiene de todo.

Las Traveleras realizan reportajes de diversos destinos del Perú con la finalidad de contribuir con el desarrollo turístico y cultural de las regiones. (Foto: archivo personal)

— Un destino que no fue lo que esperaban...

NELYDA: Hasta el momento ningún destino nos ha decepcionado. Siempre nos han recibido con mucho cariño a todos los lugares que hemos visitado y hemos quedado maravilladas por los bonitos lugares que tiene nuestro país.

SHEYLA: Cada destino tiene lo suyo, la costa tienes sus playas, la sierra sus paisajes y la selva el rico calorcito.

— ¿Cuál es el viaje que más recuerdan y por qué?

NELYDA: Es difícil mencionar un solo destino... Pero lo que siempre recordamos de cada llaqta (pueblo), es el potencial turístico del lugar que vamos y que cada vez que uno regresa al mismo sitio, hay algo nuevo por conocer y aprender ...Por ejemplo a uno de los destinos que hemos regresado en estos últimos tiempos ha sido a San Mateo de Otao, uno de los 32 distritos de la provincia de Huarochirí, región Lima. Aquí cerquita nomas. Cada vez que hemos retornado a ese lugar, hemos encontrado algo novedoso y a su gente mucho más unida, más entusiasmada en querer repotenciar turísticamente su distrito y alrededores. Siempre tenemos en mente el cariño de la gente en cada rinconcito de nuestro país.

SHEYLA: Hay muchos viajes que nos traen gratos recuerdos. Por ejemplo cuando volvemos a la tierra de Nelyda, Paucará, en Huancavelica. Nuestros viajes a la selva peruana, en especial Pucallpa y Amazonas. Las rutas que hacemos en los distritos de Huarochirí, todos esos lugares les tenemos mucho cariño.

Sheyla Mendez y Nelyda Taype muestran increíbles paisajes del Perú. Aquí, una de ellas se encuentra en un destino de Huarochirí. (Foto: Archivo personal)

— ¿Tienen alguna anécdota de viaje que quieran compartir?

NELYDA: Nadamos en una piscina natural bajo la mirada de una shushupe (serpiente).Una de tantas, el año pasado fuimos a una comunidad ashánika llamada Betania, un destino maravilloso que tiene piscinas naturales de color verde esmeralda, preciosísimo... Fue toda una aventura para llegar, viajamos 8 horas de Lima a Satipo, luego 2 horas hasta el Puerto Ocopa y de ahí tomas una embarcación y en 5 horas llegas a Betania... Todas esas horas valen muchísimo la pena porque el paisaje es una pintura en óleo maravilloso, su gente es muy respetuosa y hospitalaria. Ni qué decir de la naturaleza, la shushupe nos dejó disfrutar de sus piscinas, nos respetó durante todo momento. Es tan sabia e increíble nuestra pachamamita.

— ¿Qué destinos cerca a Lima les recomendarían a tus seguidores?

NELYDA: Para los viajeros que buscan pura adrenalina les recomendamos ir a San Mateo de Otao, ahí van a encontrar muchos juegos extremos. Para los que aman hacer caminatas largas, visitar cataratas, piscinas naturales y apreciar lo bello que son los paisajes, les recomendamos visitar Matucana, San Jerónimo de Surco, San Damián, Santiago de Tuna y Huatiacaya.

SHEYLA: Y si eres más de playas, tienen que visitar Nuevo Chimbote y conocer la playa Caleta Colorada, otro destino de muchas playas es en Marcona. Y en ambos lugares van a disfrutar de una miski gastronomía.

— Su mejor consejo para un viaje inolvidable…

NELYDA: Nuestro país tiene tantas diversidades culturales y somos tan afortunados de tener tantas maravillas descubiertas y por descubrir... Disfrutemos y conservemos de lo que tenemos, seamos unos turistas responsables y siempre estén abiertos a aprender nuevas cosas. Viajar es lo mejor que puedes hacer para conocer las riquezas y realidades del Perú.

— ¿Qué destinos están en su lista de sueños?

NELYDA: Queremos hacer la ruta del Qhapaqñan... Queremos llegar a países que también hablen el idioma quechua, países de Latinoamérica como: Bolivia, Ecuador, Chile, Colombia, Argentina y por supuesto recorrer todas las regiones de nuestro sumaq Perú.