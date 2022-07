Viajar por el mundo y que este sea tu trabajo, es el sueño de muchos jóvenes que gracias a las redes sociales se ha convertido en una realidad. Ahora podemos ver en plataformas como TikTok o Instagram a viajeros que han ido mostrando diferentes destinos y culturas alrededor del mundo. Este es el caso de Mauricio Carbajal, un joven de 26 años, que gracias a su talento se ha convertido en un creador de contenido con mucho éxito en redes sociales, donde comparte sus viajes de una forma diferente y creativa.

La historia de Mauricio inició en el 2018, cuando se convirtió en Youtuber abriendo su canal: “Pasaje en Mano”, aunque al comienzo compartía videos como pasatiempo, con el paso de los años asumió su responsabilidad de convertirse en un creador de contenido a tiempo completo.

Estudió Ciencias de la Comunicación y se especializó en Publicidad & RR.PP. En esa época estudiaba y trabajaba al mismo tiempo, llegando a laborar en horario full time en un banco, ya que era el único medio para poder pagarse sus estudios. Cuando Mauricio terminó la universidad en noviembre de 2017, renunció al banco y ahí empezó su historia. “Al día siguiente de terminar la universidad, no pude dormir. Estuve una madrugada completa pensando: “Qué hacer con mi vida”. Porque casi 5 años estuve ocupado a tiempo completo y en ese momento me encontraba con todo el tiempo libre”, recuerda.

Es ahí cuando recordó dos de las cosas que lo hacían más feliz: grabar y viajar. Por ello, decidió abrir su canal de Youtube, que hoy, gracias a su contenido y al trabajo detrás de cada uno de sus videos, supera los 137,000 seguidores.

Vivir viajando

Mauricio recuerda que desde pequeño su papá siempre los llevaba de viaje en carro a lugares como Cusco, Junín y Ecuador o cuando su mamá migró al exterior (Chile), y tenía que viajar solo a visitarla. Es así como el viaje lo conectó con recuerdos bonitos de su infancia.

Cuando inició “Pasaje en Mano”, en el 2018 decidió invertir toda su liquidación del banco en un viaje al mundial de Rusia. El viaje duró casi 70 días y fueron los mejores días en toda su vida. Al regresar de Rusia, había gastado toda su plata y aunque estaba quebrado y sin trabajo, ahí se dio cuenta que quería seguir viajando siempre. “Vi a Perú en un Mundial, me enamoré, vi a familiares, conocí muchos nuevos amigos... aprendía a cada minuto, me conocí como persona. Por eso, el viaje me conectó emocionalmente conmigo”, explica Mauricio.

Nuevos destinos

Con Pasaje en Mano, Mauricio busca convertirse en un creador de contenido con reconocimiento internacional y viajar por todo el mundo. “Cada viaje es algo nuevo, aprendes y te desarrollas. Entonces es una excelente manera de salir siempre de tu zona de confort y ver realidades diferentes para estar siempre pisando tierra”, agrega.

Este 2022 está siendo un año muy retador para los creadores de contenidos porque se ha convertido en un mercado es muy competitivo. Sin embargo, Mauricio ya tiene algunos destinos como meta para este año: Haití, República Dominicana, Brasil, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Egipto, Italia y Dinamarca. Una nueva ruta que, está seguro, su público amará conocer. “Al otro lado del miedo estará la mejor versión de mí”, señala.