Trucos de mochileros para lograr el equipaje perfecto

Hay dos maneras de empacar: a lo “turista” y a lo “mochilero”. El turista lleva cosas “por si acaso”, usa una maleta grande y no le molesta tener algo de peso extra. Por otro lado, el mochilero sabe que tiene que usar el pequeño espacio de su mochila de la manera más efectiva y priorizar siempre lo indispensable para no tener más carga.



La verdad es que se puede aprender mucho de las técnicas que los mochileros usan para armar sus equipajes. El portal Work the World preparó una infografía donde explican cómo aprovecharlas, ya sea que salgas a un viaje prolongado o a uno más corto.



Elegimos los mejores tips y te los decimos en la galería que acompaña la siguiente nota.