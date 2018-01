Las vacaciones de aventura que debes planear este 2018

- / -

Buceo en las cuevas de Toscana (Italia). La región Toscana, en Florencia, es un destino que no deja de enamorarnos por sus viñedos y bellos paisajes. Pero si tienes que elegir un alojamiento, no puedes dejar pasar el Grotta Giusti, una villa que alberga un lago subterráneo, donde los visitantes pueden practicar buceo en cuevas. El precio por noche en este alojamiento es desde US$ 237. (Foto: Facebook Grotta Giusti)