Verdon: el otro Gran Cañón que debes animarte a conocer

El Gran Cañón o las Gargantas del Verdon son dos maneras de llamar a este lugar. Con 33 kilómetros de largo y con una profundidad que alcanza los 700 metros, se encuentra al sur de Francia , entre los Alpes y el Mediterráneo. Pero, aunque su paisaje es imponente, este lugar no recibe a miles de visitantes por día, a diferencia del Gran Cañón del Colorado.



En el Gran Cañón de Verdon se puede escalar, navegar y recorrer la zona sobre ruedas. Las rutas son variadas y se ajustan a cada tipo de viajero. Si la idea es recorrerlo en auto, existe un circuito de 130 kilómetros que une las localidades de Moustiers y Castellane, y aunque parezca breve completar el trayecto toma 4 horas.



Si se elige el senderismo, hay vías señalizadas de entre 5 y 14 kilómetros con diferentes niveles de dificultad. Para quienes prefieran las actividades acuáticas, en las playas de Galetas, Les Salles Sur -Verdon o Quinson alquilan botes eléctricos, a pedal y canoas.



No tiene horario de apertura y cierre, no se paga entrada, ni hay un acceso definido por barreras o un cartel que diga "Bienvenidos".



Al momento de planificar una visita al cañón se puede elegir entre pasar una tarde y quedarse con ganas de volver o tomarse unos días y hospedarse en los pueblos Valensole, Riez, Bauduen o Castellane. Por otro lado, Moustiers Sainte Marie, un poblado al pie de una grieta del acantilado, cuenta con un plus. Además de su oferta variada de restaurantes y hoteles, es la capital mundial de la cerámica.



Durante el paseo hay que prestar atención a las variaciones del nivel del agua. Hay sectores, como las orillas de Rougon, con advertencias de no nadar por peligro a posibles corrientes subterráneas. Está prohibido prender fuego dentro del parque (esto incluye fumar) y la multa por incumplimiento es de 135 euros.



Para acampar se debe hacer en las áreas reguladas, no se permite en las orillas ni dentro de la garganta. Siempre conviene chequear el pronóstico del tiempo y tener en cuenta que uno no puede fiarse de un cielo despejado porque el clima de montaña puede cambiar rápidamente.



