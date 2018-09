Viaje en auto: cuidados que debes tener con tus neumáticos

Cada vez son más los viajeros que buscan aventuras dentro y fuera de Lima a bordo de sus automóviles. Pero son muchas más las que desean experiencias off road, por ello es importante que tomes en cuenta los consejos de la blogger Maud Gurunlian, para que el momento sea el mejor.

La embajadora oficial de Jeep detalla los aspectos básicos a los que deben ser sometidos los neumáticos antes de abordarse en una aventura off road.

Conoce las herramientas para la revisión de tus neumáticos

Es importante siempre echar un vistazo a nuestras llantas para verificar cómo se ven exteriormente. No obstante, para corroborar si existe un desgate en neumáticos es importante utilizar el profundímetro, una herramienta especializada que normalmente es empleada en talleres.



Existe también otra forma de ver el estado de las llantas con el símbolo TWI (Tread Wear Indicator o indicador de desgaste) que viene marcado a un lado de las llantas, el triángulo indica el lugar en la banda de rodamiento donde se encuentra y refleja el nivel mínimo al que debe de llegar el desgaste de tus llantas.



Reconoce posibles problemas

El número de kilómetros que puede durar una llanta es muy difícil de determinar, pero podemos anticipar posibles desgastes dependiendo primero de los terrenos por donde nos desplazamos. Asimismo, el tipo de vehículo con que recorreremos la ciudad o las afueras de esta.



Es importante también reconocer el tipo de llanta que tenemos, la frecuencia de mantenimiento, entre otros. Usualmente, y siguiendo las recomendaciones de cada fabricante, las llantas pueden tener un recorrido de 60 mil a 100 mil kilómetros antes del primer cambio.



Acciones frente a un pinchazo en los neumáticos

Lo ideal es mantener en línea recta el vehículo y no frenar bruscamente, sino reducir la velocidad de manera progresiva. Además, debemos activar las luces de emergencia para avisar a los automóviles que pueden estar detrás y luego estacionar en una zona segura.



De no poder hacer el cambio lo recomendable es llamar a una grúa y no rodar la llanta, pues la dejará inservible y arriesgará no sólo la integridad del aro sino incluso la dirección del vehículo.

Visita con frecuencia tu centro de atención especializado

No olvides llevar a revisión el vehículo, de preferencia a los concesionarios autorizados donde podrás tener un respaldo en cuanto a la garantía. También es importante contar con un seguro vehicular completo que incluya un servicio mecánico de emergencia. Es mejor ser siempre precavidos.