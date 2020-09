El argentino culminó con los rumores sobre su partida y confesó que se mantendrá defendiendo los colores azulgrana. Pese a que tuvo la intención de partir, el astro del fútbol destacó que “no podría hacer juicio” al club que ama y tampoco perjudicaría a su familia: “mis hijos, llorando, me pidieron que no me vaya del Barcelona”, dijo. (Fuente: América TV)