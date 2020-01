El defensor de la Selección Peruana, está próximo a ser anunciado como el nuevo refuerzo de Boca Juniors. Desde Argentina, revelan que lo siguiente es pasar los exámenes médicos, aunque no se puede dar este paso si no firma. Solo falta un documento. Según medios argentinos, aun no llegan los papeles que confirman la salida de Zambrano del Dinamo de Kiev. Si este no llega, el jugador no será presentado. [Fuente: América TV]