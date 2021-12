Claudio Pizarro evaluó al fútbol peruano y, desde su perspectiva, indicó el motivo por el cual los jugadores no son tan bien considerados a nivel internacional. “Muchos peruanos no están yendo a ligas competitivas ni grandes, están yendo a Arabia o a sitios donde el fútbol no es tan atractivo, quizá por eso algunos clubes no ven a Perú como un mercado” . (Fuente: América TV