José Jerí
Gabinete
Ernesto Álvarez
Delia Espinoza
Dina Boluarte
Seguir a EC
Dólar
Pataz
López Aliaga
Hamás
María Corina
Retiro AFP
Ley de amnistía
Tabla Liga 1
La Tinka
Temblor
Dólar BCV
Club El Comercio
Newsletters
Horóscopo
Finanzas Personales
Suscríbete
Inicia sesión
Suscríbete
Lo último
Portada
Edición Impresa
Club El Comercio
Newsletters
Editorial
Día 1
Audiencias Vecinales
Corresponsales escolares
Podcast
Juegos
Columnistas
Provecho
Saltar intro
Política
Economía
ECData
Lima
Perú
Mundo
DT
Luces
TV+
Tecnología y ciencias
Somos
Bienestar
Hogar y Familia
Respuestas
Mag
Viù
Vamos
Ruedas y Tuercas
Casa y Más
El Dominical
Horóscopo
Desde la redacción
Videos
Archivo El Comercio
Notas contratadas
Blogs
Colecciones El Comercio
elcomercio.pe
términos y condiciones de uso
oficinas concesionarias
principios rectores
buenas prácticas
políticas de privacidad
política integrada de gestión
derechos arco
política de cookies
Suscríbete
Del_portal_molesto
EL COMERCIO
>
videos
>
deportes
Óscar del Portal: “Las declaraciones de Velazco son populistas y pueden generar violencia”
Óscar del Portal cuestionó duramente a Franco Velazco, administrador de Universitario. Afirmó que sus palabras reavivan rencillas innecesarias entre hinchadas rivales a poco del duelo entre Sporting Cristal ante la ‘U’. (Video: América TV)
Únete
Únete a El Comercio
GLOBAL + Videos
Sean “Diddy” Combs enfrentará más de cuatro años en prisión tras sentencia en EE.UU.
Putin promete una “respuesta a las amenazas” ante la militarización de Europa
Google indemniza a Trump con más de 24 millones de dólares por veto en YouTube
China: inauguran el puente más alto del mundo
VER MÁS
PAÍS + Videos
PNP detiene a extranjero que maltrató a perrita en el Callao
37 Alumnos de Carabayllo ingresan en primeros puestos a San Marcos
Chorrillos: Escolar muere ahogado en playa Agua Dulce
Investigan envenenamiento masivo de mascotas en parques de San Isidro
VER MÁS
ENTRETENIMIENTO + Videos
Inseguridad en Perú obliga a Gianmarco y Tony Succar a posponer conciertos
La Tinka: resultados del sorteo realizado el 15/10/2025
Brenda Matos se reencuentra con su madre tras 22 años: “Lloramos cinco días seguidos”
Santiago Suárez rompe su silencio a un año de la denuncia por abuso: “Sigo tranquilo y con fe”
VER MÁS
DEPORTES + Videos
Óscar del Portal: “Las declaraciones de Velazco son populistas y pueden generar violencia”
Mundial 2026: así va la lista de países clasificados
Óscar del Portal sobre Luis Ramos: “Le gana la ansiedad, debe reencontrarse con su juego”
Perú vs. Chile: Así fue el golazo de César Inga para abrir el marcador
VER MÁS
CIENCIA + Videos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano
Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años
VER MÁS
TECNO + Videos
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos
VER MÁS
VIDA + Videos
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?
VER MÁS
TRAILERS + Videos
¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix
‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso
‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+
Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC
VER MÁS
HISTORIAS + Videos
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center
VER MÁS