Pablo Bengoechea, ex DT de Alianza Lima, no pudo ocultar su tristeza ante la noticia del descenso de la ‘Blanquiazul’ a Segunda División y manifestó que aún no puede creer que el equipo al que sacó campeón en el 2017 haya perdido la categoría. “Estamos con mucho dolor, aprendí a querer muchísimo a Alianza y bueno, sorprendido con la noticia”, expresó. Fuente: [TV Perú]