Paro
Santiváñez
Dina Boluarte
Juan Cavero
Retiro AFP
Dólar
Betssy Chávez
Tabla Liga 1
Filipinas
La Tinka
Temblor
Protestas
Dólar BCV
Club El Comercio
Newsletters
Horóscopo
Finanzas Personales
Suscríbete
Inicia sesión
Suscríbete
Lo último
Portada
Edición Impresa
Club El Comercio
Newsletters
Editorial
Día 1
Audiencias Vecinales
Corresponsales escolares
Podcast
Juegos
Columnistas
Provecho
Saltar intro
Política
Economía
ECData
Lima
Perú
Mundo
DT
Luces
TV+
Tecnología y ciencias
Somos
Bienestar
Hogar y Familia
Respuestas
Mag
Viù
Vamos
Ruedas y Tuercas
Casa y Más
El Dominical
Horóscopo
Desde la redacción
Videos
Archivo El Comercio
Notas contratadas
Blogs
Colecciones El Comercio
elcomercio.pe
términos y condiciones de uso
oficinas concesionarias
principios rectores
buenas prácticas
políticas de privacidad
política integrada de gestión
derechos arco
política de cookies
Suscríbete
Paro de transportistas:
últimas noticias de la movilización HOY
EL COMERCIO
>
videos
>
deportes
Paolo Guerrero: “Más allá de otros resultados, nosotros tenemos que ganar”
Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, afirmó que el equipo debe enfocarse en ganar sin depender de los resultados de Universitario, y destacó la importancia de responderle a la hinchada con buen rendimiento. (Video: América TV)
Únete
Únete a El Comercio
GLOBAL + Videos
Putin promete una “respuesta a las amenazas” ante la militarización de Europa
Google indemniza a Trump con más de 24 millones de dólares por veto en YouTube
China: inauguran el puente más alto del mundo
Enfrentamiento entre bandas deja casi una veintena de muertos en cárcel de Ecuador
VER MÁS
PAÍS + Videos
Capturan a ‘Pequeño Jota’, autor intelectual del triple feminicidio de Buenos Aires
Santa Anita: taxista es asesinado pese a no resistirse al asalto
Así será el nuevo retiro AFP de S/21,400 y las fechas de pago
Pequeño Jota: el peruano detrás del caso que conmociona Argentina
VER MÁS
ENTRETENIMIENTO + Videos
Aleska Zambrano lanza dardos contra Macarena Vélez tras apoyo a Joana Cubillas
La Tinka: Descubre quiénes son los afortunados ganadores del 01/10/2025
Rafael Cardozo se atribuye el éxito de Cachaza en Perú: “Le abrí las puertas”
Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026
VER MÁS
DEPORTES + Videos
Paolo Guerrero: “Más allá de otros resultados, nosotros tenemos que ganar”
Alianza Lima busca recortar distancia ante los líderes del Clausura
LeBron afronta “emocionado” su temporada 23: “No sé cuándo será el final”
Carlos Zambrano asume su culpa tras expulsión con Alianza Lima
VER MÁS
CIENCIA + Videos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano
Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años
VER MÁS
TECNO + Videos
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos
VER MÁS
VIDA + Videos
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?
VER MÁS
TRAILERS + Videos
¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix
‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso
‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+
Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC
VER MÁS
HISTORIAS + Videos
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center
VER MÁS