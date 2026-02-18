Jerí
Paulo Autuori alza la voz tras el 2-2 de Cristal y condena insultos desde la tribuna
A pesar de lograr un resultado positivo por Copa Libertadores ante 2 de Mayo en Paraguay, el técnico Paulo Autuori expresó su indignación por los insultos recibidos desde la tribuna tras culminado el cotejo.(Video: América TV)
