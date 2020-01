En una entrevista concedida a TyC Sport, el técnico de la selección peruana desmintió algunos rumores que salieron a la prensa como la posible recomendación de Paolo Guerrero a Boca Juniors. “Lo de Paolo Guerrero es bueno aclararlo porque la gente del inter salió a atacarme pensando que yo lo recomendé a Boca. Yo no recomendé a nadie. A mi me llamaron por Paolo pero para preguntarme cómo son las características de él como persona no como jugador”, señaló. [Fuente: América TV]