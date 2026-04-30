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Tabla de posiciones Copa Libertadores 2026: La “U” iguala su grupo tras vencer a Nacional
Universitario de Deportes logró un triunfazo por 4-2 sobre Nacional en el Estadio Monumental, resultado clave que deja a todos los equipos del grupo con cuatro puntos tras las tres primeras fechas de la Copa Libertadores 2026. (Video: América TV)
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