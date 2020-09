Deportes Thiago: “No he dicho en ningún momento que me voy del Bayern” Thiago Alcántara se mostró sorprendido por las noticias que apuntan a su salida del Bayern Múnich para recalar en el Liverpool y afirmó que “en ningún momento” ha dicho que vaya a abandonar el club alemán pero que en este momento solo está centrado en el partido de la selección española ante Ucrania de la Liga de Naciones. (Fuente: EFE)

