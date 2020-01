Superada la primera fase de la Copa Libertadores, el técnico de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, estimó que no solo vencieron a un rival deportivo como Carabobo de Venezuela, sino también la incertidumbre de no poder acceder a una siguiente ronda de la competencia, debido a los antecedentes negativos que tuvo el equipo crema en los últimos años. “Había mucha incertidumbre. No con el equipo, sino por los hechos que ocurrieron en los años anteriores”, destacó el estratega uruguayo. (Fuente: América TV)