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El fenómeno de El Niño seguirá intenso: así cambiarán las lluvias en el Perú
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El fenómeno de El Niño seguirá intenso: así cambiarán las lluvias en el Perú
El ‘Mega Niño’ trae lluvias, y las lluvias traen más dengue. Ya hay 84 mil casos en Perú y al menos 78 fallecidos en el país. El Senamhi prevé que El Niño extraordinario mantenga su intensidad durante los próximos tres meses.
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