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Papa León XIV llega al Perú para una visita de seis días: así fue su recibimiento

Papa León XIV llega al Perú para una visita de seis días: así fue su recibimiento

León XIV aterrizó en el Callao minutos antes de las 5 p. m. El papa inicia una visita apostólica de seis días, con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Pucallpa y Cusco.

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