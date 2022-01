Adolfo Aguilar hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram tras revelar su homosexualidad. “Es un tipo guapo, pero no me gusta” expresó sobre Peluchín. Además, contó que no se sintió “obligado” a decir que es gay por indirectas de Rodrigo González: “De hecho, no me sacó del clóset a la fuerza. Tampoco lo dijo. Insinuó cosas, nada más”. (Fuente: @adolfoaguilarv)