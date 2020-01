La modelo se reincorporó a sus actividades cotidianas tras realizar un viaje a Punta Cana, aventura que emprendió junto a su novio Arturo Caballero y sus hijos. En diálogo con América Espectáculos, la condutora explicó por qué no se lució con el empresario. “Lo que pasa es que a veces, cuando uno trabaja con redes sociales no siempre está posteando lo que come, si haces, si no hace, pero en esos momentos uno sabe que para hacer una historia se demora como media hora o 40 minutos para hacer la historia para que salga bien”, señaló.