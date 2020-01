La salsera Amy Gutierrez no pudo ocultar su felicidad y se emocionó hasta las lágrimas tras anunciarle a sus seguidores que, luego de mucho esfuerzo, por fin era dueña de su primer departamento. “No lo puedo creer. Ya es mío, pero wow no lo puedo creer y me emociono mucho porque no saben todo lo que he tenido que pasar", dijo a través de su cuenta de Instagram. [Fuente: América TV]