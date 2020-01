Por motivo de su cumpleaños, Silvia Cornejo, conductora del bloque de AN Espectáculos, recibió un saludo por parte de su hijo que la emocionó hasta las lágrimas cuando conducía el programa en vivo. La ex miss Perú Mundo 2006 recibió como primera sorpresa la visita de sus padres y cuando se pensaba que todo había acabo, su compañero Jaime Mandros anunció el video donde aparecía el menor. “Cuando uno es mamá, entendemos el trabajo de los padres. Me cambió la vida”, dijo. (Fuente: América TV)