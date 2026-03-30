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Delincuentes detonan cajero en Lurín para robar 22 mil soles

La explosión se registró en un grifo ubicado en el km 40 durante la madrugada. Testigos señalaron que el ataque ocurrió en medio de un presunto asalto, y se espera que las autoridades brinden más detalles sobre lo ocurrido. (Video: América TV)

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