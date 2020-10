Austin Palao y Jota Benz se enfrentaron en una nueva guerra de hip hop. El combatiente no dudó en sacar al frente la relación de Jota con Angie Arizaga y le dijo de todo. "¿Qué se siente ser el negado del año?. El guerrero no se quedó callado y le preguntó si es verdad que aún no olvidaba a Luciana Fuster. Fuente: [América TV]