| : El ‘fenómeno Labubu’ impulsa a Pop Mart y marca un nuevo hito en la in | EL COMERCIO PERÚSuscríbete

| Informativo

El ‘fenómeno Labubu’ impulsa a Pop Mart y marca un nuevo hito en la industria juguetera china

El éxito internacional de estos muñecos ha consolidado a Pop Mart como referente del sector y ha obligado a otras empresas chinas a replantear sus estrategias para mantenerse competitivas. (Video: AFP)

GLOBAL + Videos

Buque lanzamisiles de Estados Unidos ingresa al canal de Panamá rumbo al Caribe

Buque lanzamisiles de Estados Unidos ingresa al canal de Panamá rumbo al Caribe

Influencer muere mientras grababa un video en una cascada en la India

Influencer muere mientras grababa un video en una cascada en la India

Así se vive el festival de “La Tomatina” en España

Así se vive el festival de “La Tomatina” en España

Justicia argentina libera a hinchas chilenos tras feroz pelea en estadio

Justicia argentina libera a hinchas chilenos tras feroz pelea en estadio

PAÍS + Videos

Trujillo: mujer se hace pasar por enfermera y rapta a recién nacida en hospital

Trujillo: mujer se hace pasar por enfermera y rapta a recién nacida en hospital

Jaén: delincuentes disfrazados de censistas roban 100 mil soles en tienda de café y cacao

Jaén: delincuentes disfrazados de censistas roban 100 mil soles en tienda de café y cacao

Una Ambulancia recorre Lima en hora punta

Una Ambulancia recorre Lima en hora punta

Jaén: ladrones se disfrazan de censistas y asaltan local de venta de café

Jaén: ladrones se disfrazan de censistas y asaltan local de venta de café

ENTRETENIMIENTO + Videos

El ‘fenómeno Labubu’ impulsa a Pop Mart y marca un nuevo hito en la industria juguetera china

El ‘fenómeno Labubu’ impulsa a Pop Mart y marca un nuevo hito en la industria juguetera china

Yolanda Andrade revela que padece enfermedades degenerativas: “Me quedan cinco años”

Yolanda Andrade revela que padece enfermedades degenerativas: “Me quedan cinco años”

Anne Hathaway cae durante rodaje de ‘The Devil Wears Prada 2’ y se levanta con elegancia

Anne Hathaway cae durante rodaje de ‘The Devil Wears Prada 2’ y se levanta con elegancia

La Tinka: descubre a los ganadores del 27/08/2025

La Tinka: descubre a los ganadores del 27/08/2025

DEPORTES + Videos

El trofeo del Mundial Sub-20 inicia su recorrido por las sedes en Chile

El trofeo del Mundial Sub-20 inicia su recorrido por las sedes en Chile

Gallese vs. Messi: Orlando City e Inter Miami se juegan el pase a la final de la Leagues Cup

Gallese vs. Messi: Orlando City e Inter Miami se juegan el pase a la final de la Leagues Cup

“Estoy contento e ilusionado”: Oliver Sonne tras gol de triunfo con Burnley

“Estoy contento e ilusionado”: Oliver Sonne tras gol de triunfo con Burnley

La dura crítica de Erick Osores a Alex Valera por su regreso a la selección

La dura crítica de Erick Osores a Alex Valera por su regreso a la selección

CIENCIA + Videos

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años

Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años

Asteroide 2024 YRK: Aumenta al 3,1% el riesgo de impacto en la Tierra

Asteroide 2024 YRK: Aumenta al 3,1% el riesgo de impacto en la Tierra

TECNO + Videos

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos

¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos

Revelan fotos inéditas del universo captadas por el Observatorio Vera Rubin en Chile

Revelan fotos inéditas del universo captadas por el Observatorio Vera Rubin en Chile

VIDA + Videos

¿Cómo funcionan las articulaciones?

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Paseadores y adiestradores caninos: una industria en crecimiento

Paseadores y adiestradores caninos: una industria en crecimiento

TRAILERS + Videos

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC

Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC

Emilia Pérez”: La película más polémica del año lidera las nominaciones al Óscar

Emilia Pérez”: La película más polémica del año lidera las nominaciones al Óscar

HISTORIAS + Videos

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center