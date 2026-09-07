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La Tinka: conoce aquí los números ganadores del domingo 6 de setiembre

El sorteo de La Tinka del 2 de septiembre generó gran expectativa en todo el Perú. Revisa los resultados y la combinación ganadora del último pozo que reparte más de 26 millones de soles. (Video: América TV)

La Tinka: revisa aquí los resultados y premios del sorteo del 2 de septiembre de 2026

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