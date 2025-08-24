| : La Tinka: conoce el resultado del sorteo realizado el 24/08/2025 | sor | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
La Tinka: conoce el resultado del sorteo realizado el 24/08/2025

¿Te la perdiste? Tranquilo. Te presentamos el sorteo y los resultados que podrían cambiarte la vida. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. [Video: América TV]

GLOBAL + Videos

Justicia argentina libera a hinchas chilenos tras feroz pelea en estadio

Huracán Erin inunda zonas costeras del este de EEUU

Bloopers y caídas: Así fue la primera competencia mundial de robots humanoides

China: se inaugura la primera competencia mundial de robots humanoides

PAÍS + Videos

Tragedia en Surco: mujer muere en accidente de moto en la Panamericana Sur

Incautan más de un millón de dólares falsos en imprenta clandestina de La Victoria

Caída de poste en Vía de Evitamiento genera caos vehicular en puente Acho

ONU declara oficialmente hambruna en Gaza

ENTRETENIMIENTO + Videos

La Tinka: conoce el resultado del sorteo realizado el 24/08/2025

Néstor Villanueva descarta violencia contra Flor Polo y sus menores hijos

La Tinka: conoce a los ganadores del 20 de agosto

La Tinka: conoce el resultado del sorteo realizado el 17/08/2025

DEPORTES + Videos

Clásico Alianza Lima vs. Universitario: autoridades anuncian medidas para el ingreso y la seguridad en el estadio

Sorteo del Mundial 2026 será el 5 de diciembre en Washington

Alianza Lima celebra pase a cuartos de Sudamericana con baile y mensaje de Gorosito

Copa Perú: pensaron que habían ganado en penales, festejaron y luego perdieron

CIENCIA + Videos

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años

Asteroide 2024 YRK: Aumenta al 3,1% el riesgo de impacto en la Tierra

TECNO + Videos

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos

Revelan fotos inéditas del universo captadas por el Observatorio Vera Rubin en Chile

VIDA + Videos

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Paseadores y adiestradores caninos: una industria en crecimiento

TRAILERS + Videos

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC

Emilia Pérez”: La película más polémica del año lidera las nominaciones al Óscar

HISTORIAS + Videos

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

