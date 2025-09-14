| : La Tinka: conoce los ganadores del 14/09/2025 | sorteo | loteria | gan | EL COMERCIO PERÚSuscríbete
Sorteo de La Tinka
Sorteo de La Tinka

| Informativo

La Tinka: conoce los ganadores del 14/09/2025

¿Te la perdiste? Descubre aquí los resultados que podrían cambiarte la vida jugando La Tinka. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. (Video: América TV).

GLOBAL + Videos

Robert Prevost celebra sus 70 años en su primer cumpleaños como papa León XIV

Al menos una veintena de heridos por una explosión en un bar en Madrid

Maduro lanza operación militar de “resistencia” ante presencia de Estados Unidos en el Caribe

Asesinan en tiroteo al aliado de Trump, Charlie Kirk, durante evento en Utah

PAÍS + Videos

San Juan de Lurigancho: ataque a balazos en discoteca deja dos muertos

Clonan número de mujer y usan su WhatsApp para pedir dinero a sus contactos

¡Arriba Perú! El pan con chicharrón gana el Mundial de Desayunos de Ibai

Crudo invierno se resiste a irse y sorprende a limeños con llovizna y neblina

ENTRETENIMIENTO + Videos

Bad Bunny concluye su residencia en Puerto Rico con un llamado a combatir el odio con amor

Dilbert Aguilar asegura “estar bien” pese a presentaciones en silla de ruedas

Maju Mantilla responde a Gustavo Salcedo: “Esta separación es entre tú y yo”

DEPORTES + Videos

Pedro Gallese admite autocrítica tras fracaso de Perú

Carlos Zambrano: “Felizmente se acabó esta pesadilla”

Perú vs. Paraguay (0-1): así fue el último partido de la Blanquirroja por las Eliminatorias 2026

El fuerte cruce entre Lionel Messi y Tomás Rincón en el entretiempo del Argentina vs. Venezuela

CIENCIA + Videos

Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia

Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter

Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano

Alineación de 7 planetas: cómo observar este evento astronómico único que no se repetirá en 467 años

TECNO + Videos

Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China

Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado

¿Cómo detectar un ‘deepfake’? Guía para identificar videos falsos

Revelan fotos inéditas del universo captadas por el Observatorio Vera Rubin en Chile

VIDA + Videos

¿Cómo funcionan las articulaciones?

Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna

Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?

Paseadores y adiestradores caninos: una industria en crecimiento

TRAILERS + Videos

‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso

‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+

Superman: revelan nuevo tráiler de la película de DC

Emilia Pérez”: La película más polémica del año lidera las nominaciones al Óscar

HISTORIAS + Videos

Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo

Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América

¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?

Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center

