Feriados
José Jerí
Extorsiones
Seguir a EC
Retiro AFP
Rutas de Lima
Barcelona vs Elche
PPK
Universitario
Dólar
Huracán Melissa
Edetoxin
Temblor
La Tinka
Dólar BCV
Club El Comercio
Newsletters
Horóscopo
Finanzas Personales
Suscríbete
Inicia sesión
Suscríbete
Lo último
Portada
Edición Impresa
Club El Comercio
Newsletters
Editorial
Día 1
Audiencias Vecinales
Corresponsales escolares
Podcast
Juegos
Columnistas
Provecho
Saltar intro
Política
Economía
ECData
Lima
Perú
Mundo
DT
Luces
TV+
Tecnología y ciencias
Somos
Bienestar
Hogar y Familia
Respuestas
Mag
Viù
Vamos
Ruedas y Tuercas
Casa y Más
El Dominical
Horóscopo
Desde la redacción
Videos
Archivo El Comercio
Notas contratadas
Blogs
Colecciones El Comercio
elcomercio.pe
términos y condiciones de uso
oficinas concesionarias
principios rectores
buenas prácticas
políticas de privacidad
política integrada de gestión
derechos arco
política de cookies
Suscríbete
La tinka de hoy
EL COMERCIO
>
videos
>
entretenimiento
La Tinka: conoce los resultados del sorteo realizado el 02 de noviembre de 2025
¿Te la perdiste? Conoce aquí los resultados que podrían cambiarte la vida jugando La Tinka. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. (Video: América TV)
Únete
Únete a El Comercio
GLOBAL + Videos
El Cairo acoge un espectáculo faraónico para la inauguración del Gran Museo Egipcio
Escándalo real: Rey Carlos III despoja del título de príncipe a su hermano Andrés
Huracán Melissa sacude Jamaica con vientos de casi 300 km/h
Así fue la procesión del Señor de los Milagros en París
VER MÁS
PAÍS + Videos
Ayacucho: madre muere al proteger a sus dos hijos del colapso de iglesia
PNP descubre sótano oculto con autopartes de presunto origen ilegal en el mercado La 50
Expulsarán del Perú a extranjera buscada por secuestro y crimen en Chile
Barranco: ascensor para discapacitados colapsa y anciana de 77 años resulta herida
VER MÁS
ENTRETENIMIENTO + Videos
La Tinka: conoce los resultados del sorteo realizado el 02 de noviembre de 2025
Inteligencia Artificial transforma a Federico Salazar y Verónica Linares por Halloween
La Tinka: conoce los resultados del sorteo realizado el 29 de octubre de 2025
“Otro cumpleaños a mi manera”: Jefferson Farfán celebró sus 41 años junto a Xiomy Kanashiro en Miami
VER MÁS
DEPORTES + Videos
Así reaccionó Paolo Guerrero al ser consultado por el tricampeonato de la ‘U’
Guillermo Enrique y su futuro en duda en Alianza Lima: “No me quiero ir”
Fossati resalta la madurez de Alex Valera: “Actuó notable, con códigos”
Universitario tricampeón: Así celebró el equipo crema en los camerinos tras vencer a ADT
VER MÁS
CIENCIA + Videos
Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
Viajar al espacio: el efecto en el cuerpo humano
VER MÁS
TECNO + Videos
Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
VER MÁS
VIDA + Videos
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?
VER MÁS
TRAILERS + Videos
¿Quién sobrevivirá esta vez? El juego del calamar: El desafío regresa con su segunda temporada en Netflix
¡Una última misión! Stranger Things anuncia su temporada final en Netflix
‘Merlina’ temporada 2: caos, familia y enemigos en su esperado regreso
‘Andor’ llega a su fin: segunda y última temporada se estrena el 23 de abril en Disney+
VER MÁS
HISTORIAS + Videos
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
Atentados del 11 de septiembre: los videos inéditos del primer impacto sobre el World Trade Center
VER MÁS