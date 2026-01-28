Año 2026
José Jerí
El Monstruo
Lluvias
Nipah
Dólar
Martín Vizcarra
Metropolitano
Redes sociales
Machu Picchu
Matrícula 2026
Temblor
Nombre del Año
Feriados 2026
Seguir a EC
Retiro AFP
Newsletters
La Tinka
Dólar BCV
Horóscopo
Club El Comercio
Finanzas Personales
Suscríbete
Inicia sesión
Suscríbete
Lo último
Portada
Edición Impresa
Club El Comercio
Newsletters
Editorial
Día 1
Audiencias Vecinales
Corresponsales escolares
Podcast
Juegos
Columnistas
Provecho
Saltar intro
Política
Economía
ECData
Lima
Perú
Mundo
DT
Luces
TV+
Tecnología y ciencias
Somos
Bienestar
Hogar y Familia
Respuestas
Mag
Viù
Vamos
Ruedas y Tuercas
Casa y Más
El Dominical
Horóscopo
Desde la redacción
Videos
Archivo El Comercio
Notas contratadas
Blogs
Colecciones El Comercio
elcomercio.pe
términos y condiciones de uso
oficinas concesionarias
principios rectores
buenas prácticas
políticas de privacidad
política integrada de gestión
derechos arco
política de cookies
Suscríbete
la_tinka_28_enero
videos
>
entretenimiento
La Tinka del 28 de enero: descubre quiénes fueron los afortunados ganadores
¿Te la perdiste? Conoce aquí los resultados que podrían cambiarte la vida jugando La Tinka. La lotería se desarrolló bajo la presencia de la Dra. Loudelvi Yáñez Aspilcueta, notaria pública de Lima. (Video: América TV)
Resultados de La Tinka del 25 de enero: descubre quiénes fueron los afortunados ganadores
Únete
Únete a El Comercio
GLOBAL + Videos
España: tren involucrado en tragedia ferroviaria cumplía con mantenimiento completo
Venezuela libera cifra “importante” de presos bajo “influencia” de Trump
Trump acusa a Maduro de torturas y matanzas
Nicolás Maduro llega a Nueva York para comparecer por primera vez ante la justicia estadounidense
VER MÁS
PAÍS + Videos
Extradición de Erick Moreno Hernández: el “Monstruo” de Lima Norte regresa al Perú
La Victoria: bus del Metropolitano choca contra puente en estación México y deja más de 30 heridos
Javier Prado será cerrada por obra vial y conductores alertan caos vehicular
Auto provoca fatal accidente en Pucallpa y conductor es detenido tras huir
VER MÁS
ENTRETENIMIENTO + Videos
La Tinka del 28 de enero: descubre quiénes fueron los afortunados ganadores
Yahaira Plasencia rompe su silencio tras rumores de un posible embarazo
Christian Cueva revela presuntos amantes de Pamela López: ¿qué fue lo que respondió ella?
Karen Dejo revela susto por bulto en el cuello: “Me dio miedo”
VER MÁS
DEPORTES + Videos
De Robinho a Dani Alves: futbolistas acusados de abuso sexual y sus distintos finales
Alianza Lima: Zambrano, Trauco y Peña habrían dejado entrenamiento en Matute
‘U’ vs Melgar: resultado de duelo previo a inicio de temporada 2026
Liga 1: Sport Huancayo recibe en la altura a Alianza Lima en el inicio del fútbol peruano 2026
VER MÁS
CIENCIA + Videos
Descubren en Europa la telaraña más grande del mundo: más de 100 mil arañas en una sola estructura
Cometa 3Y Atlas: el visitante interestelar que intriga a los científicos
Asombroso dinosaurio hallado en Marruecos revoluciona la historia
Revelan primeras imágenes de los polos del Sol gracias a sonda Solar Orbiter
VER MÁS
TECNO + Videos
Inteligencia artificial desafía la autenticación por voz: expertos denuncian auge de fraudes y ‘deepfakes’
Microsoft planea poner en marcha en 2026 el centro de datos de IA más potente del mundo
Robots hacen entregas en metro y reducen emisiones en China
Grok 4: La nueva IA de Elon Musk y xAI que supera el nivel de doctorado
VER MÁS
VIDA + Videos
Voluntariado corporativo: la nueva estrategia de sostenibilidad en las empresas
¿Cómo funcionan las articulaciones?
Cáncer de cuello uterino: causas, síntomas y cómo prevenirlo con la vacuna
Día internacional de las altas capacidades intelectuales: ¿Cómo detectar y apoyar a quienes piensan diferente?
VER MÁS
TRAILERS + Videos
“La celda de los milagros” llega a Netflix con un relato de injusticia y resistencia
Peaky Blinders: “El hombre inmortal” llega a Netflix con una historia en medio de la guerra
Segunda temporada de ONE PIECE: descubre lo que viene en Netflix
Baile de máscaras y un nuevo romance: Bridgerton estrena temporada 4 en Netflix
VER MÁS
HISTORIAS + Videos
Cerro Azul: Mario Vallejo lanza su poemario “Manifiesto para vivir” este 23 de enero
Corte Penal Internacional: el tribunal que juzga los crímenes más graves del mundo
Santa Rosa de Lima: Conoce la historia de la patrona de América
¿Qué días no puedes comer carnes rojas en Semana Santa y por qué?
VER MÁS